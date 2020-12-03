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Підприємців будуть штрафувати
за допуск людей без масок...

Підприємців будуть штрафувати за допуск людей без масок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:38

Підприємців будуть штрафувати за допуск людей без масок...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в законі № 3890

Дивися повний текст Підприємців будуть штрафувати за допуск людей без масок у приміщення і транспорт.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:39

" Абрам Соломонович, вы только посмотрите как элегантно ввели Налог на воздух: "Дышать через маску - 15 грн. , без маски - 17 000 грн ".
chumakcm1430
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:50

Яким чином підприємець може обмежити гарантоване Конституцією право громадян на вільне пересування?
Інших методів наповнення бюджету, окрім підвищення старих і введення нових штрафів, блазні схоже не знають(((
Cris
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:57

  Cris написав:Яким чином підприємець може обмежити гарантоване Конституцією право громадян на вільне пересування?
Інших методів наповнення бюджету, окрім підвищення старих і введення нових штрафів, блазні схоже не знають(((

А никто и не покушается на "гарантоване Конституцією право громадян на вільне пересування": пересувайтесь себе на здоровье, НО за пределами частной собственности (или арендованного помещения, что ничего особо не меняет) конкретного предпринимателя или его транспортного средства.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:17

Представляю сколько будет подстав
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:26

  _hunter написав:
  Cris написав:Яким чином підприємець може обмежити гарантоване Конституцією право громадян на вільне пересування?
Інших методів наповнення бюджету, окрім підвищення старих і введення нових штрафів, блазні схоже не знають(((

А никто и не покушается на "гарантоване Конституцією право громадян на вільне пересування": пересувайтесь себе на здоровье, НО за пределами частной собственности (или арендованного помещения, что ничего особо не меняет) конкретного предпринимателя или его транспортного средства.

Разве, следить за соблюдением общественного порядка - это задача предпринимателя? Какое я имею право что-то указывать другим людям, а тем более заставлять их делать?
Пусть пропишут в законе, что предприниматель имеет право штрафовать посетителей за несоблюдение законов, и платят предпринимателю за это из бюджета зарплату.
safonovstanislav
 
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