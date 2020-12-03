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Підприємців будуть штрафувати за допуск людей без масок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 гру, 2020 12:38
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Додано: Чет 17 гру, 2020 12:39
" Абрам Соломонович, вы только посмотрите как элегантно ввели Налог на воздух: "Дышать через маску - 15 грн. , без маски - 17 000 грн ".
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chumakcm1430
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Додано: Чет 17 гру, 2020 12:50
Яким чином підприємець може обмежити гарантоване Конституцією право громадян на вільне пересування?
Інших методів наповнення бюджету, окрім підвищення старих і введення нових штрафів, блазні схоже не знають(((
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Cris
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Додано: Чет 17 гру, 2020 12:57
Cris написав:
Яким чином підприємець може обмежити гарантоване Конституцією право громадян на вільне пересування?
Інших методів наповнення бюджету, окрім підвищення старих і введення нових штрафів, блазні схоже не знають(((
А никто и не покушается на "гарантоване Конституцією право громадян на вільне пересування": пересувайтесь себе на здоровье, НО
за пределами частной собственности (или арендованного помещения, что ничего особо не меняет) конкретного предпринимателя или его транспортного средства.
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_hunter
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Додано: Чет 17 гру, 2020 13:17
Представляю сколько будет подстав
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p_a_l
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Додано: Чет 17 гру, 2020 13:26
_hunter написав: Cris написав:
Яким чином підприємець може обмежити гарантоване Конституцією право громадян на вільне пересування?
Інших методів наповнення бюджету, окрім підвищення старих і введення нових штрафів, блазні схоже не знають(((
А никто и не покушается на "гарантоване Конституцією право громадян на вільне пересування": пересувайтесь себе на здоровье, НО
за пределами частной собственности (или арендованного помещения, что ничего особо не меняет) конкретного предпринимателя или его транспортного средства.
Разве, следить за соблюдением общественного порядка - это задача предпринимателя? Какое я имею право что-то указывать другим людям, а тем более заставлять их делать?
Пусть пропишут в законе, что предприниматель имеет право штрафовать посетителей за несоблюдение законов, и платят предпринимателю за это из бюджета зарплату.
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safonovstanislav
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Додано: Чет 17 гру, 2020 13:33
safonovstanislav написав: _hunter написав: Cris написав:
Яким чином підприємець може обмежити гарантоване Конституцією право громадян на вільне пересування?
Інших методів наповнення бюджету, окрім підвищення старих і введення нових штрафів, блазні схоже не знають(((
А никто и не покушается на "гарантоване Конституцією право громадян на вільне пересування": пересувайтесь себе на здоровье, НО
за пределами частной собственности (или арендованного помещения, что ничего особо не меняет) конкретного предпринимателя или его транспортного средства.
Разве, следить за соблюдением общественного порядка - это задача предпринимателя? Какое я имею право что-то указывать другим людям, а тем более заставлять их делать?
Пусть пропишут в законе, что предприниматель имеет право штрафовать посетителей за несоблюдение законов, и платят предпринимателю за это из бюджета зарплату.
Любая задача, которую на предпринимателя "навесили" законом -- является задачей предпринимателя.
А то так можно начать -- "разве это задача магазина -- следить за просрочкой?", "разве это задача продавца -- не торговать контрафактом?"...
А вот штрафовать -- да -- прав нету...
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_hunter
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Додано: Чет 17 гру, 2020 13:44
_hunter написав:
Любая задача, которую на предпринимателя "навесили" законом -- является задачей предпринимателя.
А то так можно начать -- "разве это задача магазина -- следить за просрочкой?", "разве это задача продавца -- не торговать контрафактом?"...
А вот штрафовать -- да -- прав нету...
Так, просрочка и контрафакт - это зона ответственности предпринимателя. Он может как специально выложить просрочку и контрафакт на прилавок, так и убрать их.
Что предлагаете предпринимателям делать в своих магазинах с нарушителями? Выдавать кассирам палки, чтоб те нарушителей били, пока они не уйдут?
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safonovstanislav
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Додано: Чет 17 гру, 2020 13:48
safonovstanislav написав:
Что предлагаете предпринимателям делать в своих магазинах с нарушителями? Выдавать кассирам палки, чтоб те нарушителей били, пока они не уйдут?
То, что делают в других странах. Не обслуживать покупателей без масок, просить их надеть маску при входе, вызывать охрану или полицию в случае особо буйных.
Хм, да, в Укросомали это нереально.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 14:01
safonovstanislav написав: _hunter написав:
Любая задача, которую на предпринимателя "навесили" законом -- является задачей предпринимателя.
А то так можно начать -- "разве это задача магазина -- следить за просрочкой?", "разве это задача продавца -- не торговать контрафактом?"...
А вот штрафовать -- да -- прав нету...
Так, просрочка и контрафакт - это зона ответственности предпринимателя. Он может как специально выложить просрочку и контрафакт на прилавок, так и убрать их.Что предлагаете предпринимателям делать в своих магазинах с нарушителями?
Выдавать кассирам палки, чтоб те нарушителей били, пока они не уйдут?
А, например, пожарная безопасность -- зона ответственности предпринимателя или нет? -- что он на прилавок выкладывать должен?
Что угодно. Не получается выгнать -- решать что выгоднее: платить штраф или закрываться.
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_hunter
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