Підприємців будуть штрафувати за допуск людей без масок...

Додано: Чет 17 гру, 2020 14:02

Gastarbaiter написав: safonovstanislav написав: Что предлагаете предпринимателям делать в своих магазинах с нарушителями? Выдавать кассирам палки, чтоб те нарушителей били, пока они не уйдут? Что предлагаете предпринимателям делать в своих магазинах с нарушителями? Выдавать кассирам палки, чтоб те нарушителей били, пока они не уйдут?

Не обслуживать покупателей без масок, просить их надеть маску при входе, вызывать охрану или полицию в случае особо буйных. Не обслуживать покупателей без масок, просить их надеть маску при входе, вызывать охрану или полицию в случае особо буйных.

Это всё понятно. Только какая вероятность, что наряд полиции будет штрафовать именно посетителя, а не предпринимателя, за то, что в его магазине находится человек без маски? Тем более, посетители находятся в магазине в режиме инкогнито, выписать на них штраф обычно не представляется возможным, в отличии от штрафов на предпринимателя.Как сказано в статье:"... застосовуються фінансові санкціїТ.е., чтоб закон не был нарушен, нужно на входе в магазин ставить человека с палкой для маск-контроля, и ещё одного внутри, чтоб выгонял палкой тех, кто вошёл в маске и сразу её снял, иначе штраф