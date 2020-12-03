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Підприємців будуть штрафувати
за допуск людей без масок...

Підприємців будуть штрафувати за допуск людей без масок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:02

  Gastarbaiter написав:
  safonovstanislav написав:Что предлагаете предпринимателям делать в своих магазинах с нарушителями? Выдавать кассирам палки, чтоб те нарушителей били, пока они не уйдут?

Не обслуживать покупателей без масок, просить их надеть маску при входе, вызывать охрану или полицию в случае особо буйных.

Это всё понятно. Только какая вероятность, что наряд полиции будет штрафовать именно посетителя, а не предпринимателя, за то, что в его магазине находится человек без маски? Тем более, посетители находятся в магазине в режиме инкогнито, выписать на них штраф обычно не представляется возможным, в отличии от штрафов на предпринимателя.

Как сказано в статье:
"... застосовуються фінансові санкції за пропуск, допуск особи"

Т.е., чтоб закон не был нарушен, нужно на входе в магазин ставить человека с палкой для маск-контроля, и ещё одного внутри, чтоб выгонял палкой тех, кто вошёл в маске и сразу её снял, иначе штраф
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:13

  safonovstanislav написав:
  Gastarbaiter написав:
  safonovstanislav написав:Что предлагаете предпринимателям делать в своих магазинах с нарушителями? Выдавать кассирам палки, чтоб те нарушителей били, пока они не уйдут?

Не обслуживать покупателей без масок, просить их надеть маску при входе, вызывать охрану или полицию в случае особо буйных.

Это всё понятно. Только какая вероятность, что наряд полиции будет штрафовать именно посетителя, а не предпринимателя, за то, что в его магазине находится человек без маски? Тем более, посетители находятся в магазине в режиме инкогнито, выписать на них штраф обычно не представляется возможным, в отличии от штрафов на предпринимателя.

Как сказано в статье:
"... застосовуються фінансові санкції за пропуск, допуск особи"

Т.е., чтоб закон не был нарушен, нужно на входе в магазин ставить человека с палкой для маск-контроля, и ещё одного внутри, чтоб выгонял палкой тех, кто вошёл в маске и сразу её снял, иначе штраф

Вероятность -- как в анекдоте: 50%.

Достаточно двух: одного на входе, одного на кассе.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:32

Re: Підприємців будуть штрафувати за допуск людей без масок.

  _hunter написав:Не получается выгнать -- решать что выгоднее: платить штраф или закрываться.

Лично я для себя всё решил. По-этому бизнес, который можно посетить физически, принципиально не открою, из-за подобных решений, вроде контроля масок, кассовых аппаратов и подобного бреда. А те, кто открыл, будут постепенно закрываться
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:35

Re: Підприємців будуть штрафувати за допуск людей без масок.

  _hunter написав:Достаточно двух: одного на входе, одного на кассе.

Ага, с учетом того, что в большинстве магазинов всего 1 сотрудник. Он же кассир, он же консультант, он же складской рабочий, он же охранник, он же бухгалтер, иногда этот же рабочий и есть сам предприниматель
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:57

  safonovstanislav написав:
  _hunter написав:Не получается выгнать -- решать что выгоднее: платить штраф или закрываться.

Лично я для себя всё решил. По-этому бизнес, который можно посетить физически, принципиально не открою, из-за подобных решений, вроде контроля масок, кассовых аппаратов и подобного бреда. А те, кто открыл, будут постепенно закрываться

Блин, что ж теперь делать-то?.. -- из страны уезжать чтоли, раз такой беспредел пошел?..

  safonovstanislav написав:
  _hunter написав:Достаточно двух: одного на входе, одного на кассе.

Ага, с учетом того, что в большинстве магазинов всего 1 сотрудник. Он же кассир, он же консультант, он же складской рабочий, он же охранник, он же бухгалтер, иногда этот же рабочий и есть сам предприниматель

не уверен, нужны ли стране ларьки переростки, весь "бизнес" которых строится на "купить подешевле в ближайшем Ашане, продать подороже под домом". Но то такэ...
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:08

  _hunter написав:
  safonovstanislav написав:
  _hunter написав:Не получается выгнать -- решать что выгоднее: платить штраф или закрываться.

Лично я для себя всё решил. По-этому бизнес, который можно посетить физически, принципиально не открою, из-за подобных решений, вроде контроля масок, кассовых аппаратов и подобного бреда. А те, кто открыл, будут постепенно закрываться

Блин, что ж теперь делать-то?.. -- из страны уезжать чтоли, раз такой беспредел пошел?..

  safonovstanislav написав:
  _hunter написав:Достаточно двух: одного на входе, одного на кассе.

Ага, с учетом того, что в большинстве магазинов всего 1 сотрудник. Он же кассир, он же консультант, он же складской рабочий, он же охранник, он же бухгалтер, иногда этот же рабочий и есть сам предприниматель

не уверен, нужны ли стране ларьки переростки, весь "бизнес" которых строится на "купить подешевле в ближайшем Ашане, продать подороже под домом". Но то такэ...

Так и уезжают ведь. Знакомая, работавшая более десятилетия предпринимателем на рынке, закрылась и уехала на заработки в заграничье. А бизнесы конечно же не нужны, станет страна пенсионеров, где на 100 пенсионеров останется по 1 рабочему или предпринимателю. Заживём
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:16

  safonovstanislav написав:Так и уезжают ведь. Знакомая, работавшая более десятилетия предпринимателем на рынке, закрылась и уехала на заработки в заграничье. А бизнесы конечно же не нужны, станет страна пенсионеров, где на 100 пенсионеров останется по 1 рабочему или предпринимателю. Заживём

Понятное дело: тут налоги, оказывается, платить нужно. И какие-никакие документы о происхождении товара иметь. Вариант, как раньше, купить кило с 10 джинсов (джинс?) на рынке в Турции, ввезти по весу как "тряпка половая" и продавать с тройной наценкой -- перестает работать...

Если те вышеозначенные "бизнесмены" пойдут работать к этому одному предпринимателю -- оно где-то то-на-то и выйдет.
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:50

Правильным было бы введение деления магазинов на магазины для верующих и не верующих в маски. В магазинах для верующих повесить объявления предупреждающие о необходимости маски и пресекать вход людей без масок или с плохо одетой маской. А в магазинах для неверующих наоборот - разрешить ходить без масок. Тогда каждый сможет выбрать себе магазин по своей вере :)
Амвросий
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  #<12
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