Підприємців будуть штрафувати за допуск людей без масок...
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safonovstanislav написав:Что предлагаете предпринимателям делать в своих магазинах с нарушителями? Выдавать кассирам палки, чтоб те нарушителей били, пока они не уйдут?
Не обслуживать покупателей без масок, просить их надеть маску при входе, вызывать охрану или полицию в случае особо буйных.
Это всё понятно. Только какая вероятность, что наряд полиции будет штрафовать именно посетителя, а не предпринимателя, за то, что в его магазине находится человек без маски? Тем более, посетители находятся в магазине в режиме инкогнито, выписать на них штраф обычно не представляется возможным, в отличии от штрафов на предпринимателя.
Как сказано в статье: "... застосовуються фінансові санкції за пропуск, допуск особи"
Т.е., чтоб закон не был нарушен, нужно на входе в магазин ставить человека с палкой для маск-контроля, и ещё одного внутри, чтоб выгонял палкой тех, кто вошёл в маске и сразу её снял, иначе штраф
safonovstanislav написав:Что предлагаете предпринимателям делать в своих магазинах с нарушителями? Выдавать кассирам палки, чтоб те нарушителей били, пока они не уйдут?
Не обслуживать покупателей без масок, просить их надеть маску при входе, вызывать охрану или полицию в случае особо буйных.
Это всё понятно. Только какая вероятность, что наряд полиции будет штрафовать именно посетителя, а не предпринимателя, за то, что в его магазине находится человек без маски? Тем более, посетители находятся в магазине в режиме инкогнито, выписать на них штраф обычно не представляется возможным, в отличии от штрафов на предпринимателя.
Как сказано в статье: "... застосовуються фінансові санкції за пропуск, допуск особи"
Т.е., чтоб закон не был нарушен, нужно на входе в магазин ставить человека с палкой для маск-контроля, и ещё одного внутри, чтоб выгонял палкой тех, кто вошёл в маске и сразу её снял, иначе штраф
Вероятность -- как в анекдоте: 50%.
Достаточно двух: одного на входе, одного на кассе.
_hunter написав:Не получается выгнать -- решать что выгоднее: платить штраф или закрываться.
Лично я для себя всё решил. По-этому бизнес, который можно посетить физически, принципиально не открою, из-за подобных решений, вроде контроля масок, кассовых аппаратов и подобного бреда. А те, кто открыл, будут постепенно закрываться
_hunter написав:Достаточно двух: одного на входе, одного на кассе.
Ага, с учетом того, что в большинстве магазинов всего 1 сотрудник. Он же кассир, он же консультант, он же складской рабочий, он же охранник, он же бухгалтер, иногда этот же рабочий и есть сам предприниматель
_hunter написав:Не получается выгнать -- решать что выгоднее: платить штраф или закрываться.
Лично я для себя всё решил. По-этому бизнес, который можно посетить физически, принципиально не открою, из-за подобных решений, вроде контроля масок, кассовых аппаратов и подобного бреда. А те, кто открыл, будут постепенно закрываться
Блин, что ж теперь делать-то?.. -- из страны уезжать чтоли, раз такой беспредел пошел?..
safonovstanislav написав:
_hunter написав:Достаточно двух: одного на входе, одного на кассе.
Ага, с учетом того, что в большинстве магазинов всего 1 сотрудник. Он же кассир, он же консультант, он же складской рабочий, он же охранник, он же бухгалтер, иногда этот же рабочий и есть сам предприниматель
не уверен, нужны ли стране ларьки переростки, весь "бизнес" которых строится на "купить подешевле в ближайшем Ашане, продать подороже под домом". Но то такэ...
_hunter написав:Не получается выгнать -- решать что выгоднее: платить штраф или закрываться.
Лично я для себя всё решил. По-этому бизнес, который можно посетить физически, принципиально не открою, из-за подобных решений, вроде контроля масок, кассовых аппаратов и подобного бреда. А те, кто открыл, будут постепенно закрываться
Блин, что ж теперь делать-то?.. -- из страны уезжать чтоли, раз такой беспредел пошел?..
safonovstanislav написав:
_hunter написав:Достаточно двух: одного на входе, одного на кассе.
Ага, с учетом того, что в большинстве магазинов всего 1 сотрудник. Он же кассир, он же консультант, он же складской рабочий, он же охранник, он же бухгалтер, иногда этот же рабочий и есть сам предприниматель
не уверен, нужны ли стране ларьки переростки, весь "бизнес" которых строится на "купить подешевле в ближайшем Ашане, продать подороже под домом". Но то такэ...
Так и уезжают ведь. Знакомая, работавшая более десятилетия предпринимателем на рынке, закрылась и уехала на заработки в заграничье. А бизнесы конечно же не нужны, станет страна пенсионеров, где на 100 пенсионеров останется по 1 рабочему или предпринимателю. Заживём
safonovstanislav написав:Так и уезжают ведь. Знакомая, работавшая более десятилетия предпринимателем на рынке, закрылась и уехала на заработки в заграничье. А бизнесы конечно же не нужны, станет страна пенсионеров, где на 100 пенсионеров останется по 1 рабочему или предпринимателю. Заживём
Понятное дело: тут налоги, оказывается, платить нужно. И какие-никакие документы о происхождении товара иметь. Вариант, как раньше, купить кило с 10 джинсов (джинс?) на рынке в Турции, ввезти по весу как "тряпка половая" и продавать с тройной наценкой -- перестает работать...
Если те вышеозначенные "бизнесмены" пойдут работать к этому одному предпринимателю -- оно где-то то-на-то и выйдет.
Правильным было бы введение деления магазинов на магазины для верующих и не верующих в маски. В магазинах для верующих повесить объявления предупреждающие о необходимости маски и пресекать вход людей без масок или с плохо одетой маской. А в магазинах для неверующих наоборот - разрешить ходить без масок. Тогда каждый сможет выбрать себе магазин по своей вере