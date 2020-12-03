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Підприємців будуть штрафувати за допуск людей без масок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 гру, 2020 22:50
_hunter написав:
за пределами частной собственности
Как раз частной собтсвенности никаких маско-ограничения не касаются.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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