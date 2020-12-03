Как раз частной собтсвенности никаких маско-ограничения не касаются.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 22:50
Re: Підприємців будуть штрафувати за допуск людей без масок.
Как раз частной собтсвенности никаких маско-ограничения не касаются.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 18 гру, 2020 02:14
У нас в центре города на частной (приватной) земле находится многоэтажный ТРЦ с десятками магазинов в нём. ТРЦ тоже в частной собственности, площади сдаёт в аренду. Можно там по магазинам без маски, как Вы думаете?
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