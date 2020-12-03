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Підприємців будуть штрафувати
за допуск людей без масок...

Підприємців будуть штрафувати за допуск людей без масок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:50

Re: Підприємців будуть штрафувати за допуск людей без масок.

  _hunter написав:за пределами частной собственности
Как раз частной собтсвенности никаких маско-ограничения не касаются.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 02:14

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:за пределами частной собственности
Как раз частной собтсвенности никаких маско-ограничения не касаются.

У нас в центре города на частной (приватной) земле находится многоэтажный ТРЦ с десятками магазинов в нём. ТРЦ тоже в частной собственности, площади сдаёт в аренду. Можно там по магазинам без маски, как Вы думаете?
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:08

  safonovstanislav написав:
  _hunter написав:Не получается выгнать -- решать что выгоднее: платить штраф или закрываться.

Лично я для себя всё решил. По-этому бизнес, который можно посетить физически, принципиально не открою, из-за подобных решений, вроде контроля масок, кассовых аппаратов и подобного бреда. А те, кто открыл, будут постепенно закрываться

А какой бизнес вы хотели открывать ? А вы как Маск заводы думали сроить ? Или вы сейчас из-за масок не хотите, а раньше из-за отсутствия знания и денег не хотели ? :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:22

  alibob написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:за пределами частной собственности
Как раз частной собтсвенности никаких маско-ограничения не касаются.

У нас в центре города на частной (приватной) земле находится многоэтажный ТРЦ с десятками магазинов в нём. ТРЦ тоже в частной собственности, площади сдаёт в аренду. Можно там по магазинам без маски, как Вы думаете?

Вопрос сродни "В Штатах можно законно стрелять в зашедших на зашедших территорию. Можно ли открыть бар и отстреливать туда вошедших ?".
Очевидно, что как только вы решили там оказывать услуги, то появляется понятие публичное место. Там вы не можете себя вести как у себя дома.
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:24

  ssnet написав:
  safonovstanislav написав:
  _hunter написав:Не получается выгнать -- решать что выгоднее: платить штраф или закрываться.

Лично я для себя всё решил. По-этому бизнес, который можно посетить физически, принципиально не открою, из-за подобных решений, вроде контроля масок, кассовых аппаратов и подобного бреда. А те, кто открыл, будут постепенно закрываться

А какой бизнес вы хотели открывать ? А вы как Маск заводы думали сроить ? Или вы сейчас из-за масок не хотите, а раньше из-за отсутствия знания и денег не хотели ? :mrgreen:

Так там же было красочное описание: ларек-переросток (в подвале?) с единственным сотрудником: директор-грузчик-кассир-бухгалтер. А как еще одну должность "навесили" -- понял "не потяну"... :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:30

Re: Підприємців будуть штрафувати за допуск людей без масок.

  alibob написав:У нас в центре города на частной (приватной) земле находится многоэтажный ТРЦ с десятками магазинов в нём.

Это уже не просто частная собственность, а: а) предприятие торговли, б) которое к тому же является общественным местом - зданием с возможностью свободного посещения - что является ещё более широким понятием чем предприятие торговли. И для а и для б постановлением кабинета министров введены особые нормы. Но эти нормы никак не затрагивают любую другую частную собственность не являющуюся предприятием торговли и вообще не являющуюся общественным местом.

Потому повторяю: для частной собственности никаких масочных ограничений - нет. Впрочем и для государственной собственности, и для коммунальной - тоже нет таких ограничений. Масочные ограничения вообще не привязаны к форме собственности.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:46

  Gastarbaiter написав:
  safonovstanislav написав:Что предлагаете предпринимателям делать в своих магазинах с нарушителями? Выдавать кассирам палки, чтоб те нарушителей били, пока они не уйдут?

То, что делают в других странах. Не обслуживать покупателей без масок, просить их надеть маску при входе, вызывать охрану или полицию в случае особо буйных.
Хм, да, в Укросомали это нереально.

Так штрафовать будут не за то что продал без намордника, а за то что в помещении находится без намордника.
И представьте такую сценку. Привез доставщик пиццу, а клиент без намордника.
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
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