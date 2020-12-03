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Підприємців будуть штрафувати за допуск людей без масок...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 гру, 2020 22:50
_hunter написав:
за пределами частной собственности
Как раз частной собтсвенности никаких маско-ограничения не касаются.
Mind the gap.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 02:14
vitaliy_berdinskikh написав: _hunter написав:
за пределами частной собственности
Как раз частной собтсвенности никаких маско-ограничения не касаются.
У нас в центре города на частной (приватной) земле находится многоэтажный ТРЦ с десятками магазинов в нём. ТРЦ тоже в частной собственности, площади сдаёт в аренду. Можно там по магазинам без маски, как Вы думаете?
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alibob
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:08
safonovstanislav написав: _hunter написав:
Не получается выгнать -- решать что выгоднее: платить штраф или закрываться.
Лично я для себя всё решил. По-этому бизнес, который можно посетить физически, принципиально не открою, из-за подобных решений, вроде контроля масок, кассовых аппаратов и подобного бреда. А те, кто открыл, будут постепенно закрываться
А какой бизнес вы хотели открывать ? А вы как Маск заводы думали сроить ? Или вы сейчас из-за масок не хотите, а раньше из-за отсутствия знания и денег не хотели ?
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:22
alibob написав: vitaliy_berdinskikh написав: _hunter написав:
за пределами частной собственности
Как раз частной собтсвенности никаких маско-ограничения не касаются.
У нас в центре города на частной (приватной) земле находится многоэтажный ТРЦ с десятками магазинов в нём. ТРЦ тоже в частной собственности, площади сдаёт в аренду. Можно там по магазинам без маски, как Вы думаете?
Вопрос сродни "В Штатах можно законно стрелять в зашедших на зашедших территорию. Можно ли открыть бар и отстреливать туда вошедших ?".
Очевидно, что как только вы решили там оказывать услуги, то появляется понятие публичное место. Там вы не можете себя вести как у себя дома.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:24
ssnet написав: safonovstanislav написав: _hunter написав:
Не получается выгнать -- решать что выгоднее: платить штраф или закрываться.
Лично я для себя всё решил. По-этому бизнес, который можно посетить физически, принципиально не открою, из-за подобных решений, вроде контроля масок, кассовых аппаратов и подобного бреда. А те, кто открыл, будут постепенно закрываться
А какой бизнес вы хотели открывать ? А вы как Маск заводы думали сроить ? Или вы сейчас из-за масок не хотите, а раньше из-за отсутствия знания и денег не хотели ?
Так там же было красочное описание: ларек-переросток (в подвале?) с единственным сотрудником: директор-грузчик-кассир-бухгалтер. А как еще одну должность "навесили" -- понял "не потяну"...
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:30
alibob написав:
У нас в центре города на частной (приватной) земле находится многоэтажный ТРЦ с десятками магазинов в нём.
Это уже не просто частная собственность, а: а) предприятие торговли, б) которое к тому же является общественным местом - зданием с возможностью свободного посещения - что является ещё более широким понятием чем предприятие торговли. И для а
и для б
постановлением кабинета министров введены особые нормы. Но эти нормы никак не затрагивают любую другую частную собственность
не являющуюся предприятием торговли и вообще не являющуюся общественным местом.
Потому повторяю: для частной собственности никаких масочных ограничений - нет
. Впрочем и для государственной собственности, и для коммунальной - тоже нет таких ограничений. Масочные ограничения вообще не привязаны к форме собственности.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:46
Gastarbaiter написав: safonovstanislav написав:
Что предлагаете предпринимателям делать в своих магазинах с нарушителями? Выдавать кассирам палки, чтоб те нарушителей били, пока они не уйдут?
То, что делают в других странах. Не обслуживать покупателей без масок, просить их надеть маску при входе, вызывать охрану или полицию в случае особо буйных.
Хм, да, в Укросомали это нереально.
Так штрафовать будут не за то что продал без намордника, а за то что в помещении находится без намордника.
И представьте такую сценку. Привез доставщик пиццу, а клиент без намордника.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:52
vitaliy_berdinskikh написав: alibob написав:
У нас в центре города на частной (приватной) земле находится многоэтажный ТРЦ с десятками магазинов в нём.
Это уже не просто частная собственность, а: а) предприятие торговли, б) которое к тому же является общественным местом - зданием с возможностью свободного посещения - что является ещё более широким понятием чем предприятие торговли. И для а
и для б
постановлением кабинета министров введены особые нормы. Но эти нормы никак не затрагивают любую другую частную собственность
не являющуюся предприятием торговли и вообще не являющуюся общественным местом.
Потому повторяю: для частной собственности никаких масочных ограничений - нет
. Впрочем и для государственной собственности, и для коммунальной - тоже нет таких ограничений. Масочные ограничения вообще не привязаны к форме собственности.
В очередной раз А и Б "перепутаны": тот человек, которому я про частную собственность отвечал -- он утверждал, что запрет на вход в магазины/транспорт без маски является нарушением права на свободу передвижения. На что я ему намекнул, что это право остается за "стенами" частной собственности. Все.
Понятное дело, что у себя дома можно ходить без маски.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:33
а на хрена хозяину магазина надо вообще наблюдать кто в маске а кто нет???
для этого есть полиция, пусть ходит и штрафует тех покупателей кто не одел маску.
то легче всего всю ответственность переложить на предпринимателя у которого нет законных прав указывать кому и как надо носить эти маски.
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