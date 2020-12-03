Підприємців будуть штрафувати за допуск людей без масок...

Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:30

alibob написав: У нас в центре города на частной (приватной) земле находится многоэтажный ТРЦ с десятками магазинов в нём. У нас в центре города на частной (приватной) земле находится многоэтажный ТРЦ с десятками магазинов в нём.

Это уже не просто частная собственность, а: а) предприятие торговли, б) которое к тому же является общественным местом - зданием с возможностью свободного посещения - что является ещё более широким понятием чем предприятие торговли. И дляи дляпостановлением кабинета министров введены особые нормы. Но эти нормы никак не затрагивают любую другую частную собственность не являющуюся предприятием торговли и вообще не являющуюся общественным местом.Потому повторяю: для частной собственности никаких масочных ограничений -. Впрочем и для государственной собственности, и для коммунальной - тоже нет таких ограничений. Масочные ограничения вообще не привязаны к форме собственности.