Підприємців будуть штрафувати за допуск людей без масок...

магазин является публичным местом. Хочешь ограничивать - закрывай магазин и вводи пропускную систему.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:12
Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:35
По всей видимости коллега по форуму и хочет возвращения старой доброй системы охранников на входе: когда охранники тормозили покупателей и требовали показать им содержимое сумок, а теперь чтобы всё тоже самое, но ещё охранники фильтровали входящих покупателей и вышвыривали тех кто не в маске (как в лучших голливудских фильмах про вышибал - мордой в асфальт).
Mind the gap.
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