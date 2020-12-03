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Підприємців будуть штрафувати
за допуск людей без масок...

Підприємців будуть штрафувати за допуск людей без масок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:12

  _hunter написав:На что я ему намекнул, что это право остается за "стенами" частной собственности. Все.
Понятное дело, что у себя дома можно ходить без маски.


магазин является публичным местом. Хочешь ограничивать - закрывай магазин и вводи пропускную систему.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:35

  Амвросий написав:
  _hunter написав:На что я ему намекнул, что это право остается за "стенами" частной собственности. Все.
Понятное дело, что у себя дома можно ходить без маски.


магазин является публичным местом. Хочешь ограничивать - закрывай магазин и вводи пропускную систему.

По всей видимости коллега по форуму и хочет возвращения старой доброй системы охранников на входе: когда охранники тормозили покупателей и требовали показать им содержимое сумок, а теперь чтобы всё тоже самое, но ещё охранники фильтровали входящих покупателей и вышвыривали тех кто не в маске (как в лучших голливудских фильмах про вышибал - мордой в асфальт).
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:14

  Амвросий написав:
  _hunter написав:На что я ему намекнул, что это право остается за "стенами" частной собственности. Все.
Понятное дело, что у себя дома можно ходить без маски.


магазин является публичным местом. Хочешь ограничивать - закрывай магазин и вводи пропускную систему.

Именно. Т.е. _все_ посетители магазинов обязаны соблюдать все законы, касающиеся публичных мест.
Странный вывод, но то такэ...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 00:54

Re: Підприємців будуть штрафувати за допуск людей без масок.

  _hunter написав:Т.е. _все_ посетители магазинов обязаны соблюдать все законы, касающиеся публичных мест.

Это ответственность посетителей, не владельцев и тем более не персонала магазинов.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 12:35

Re: Підприємців будуть штрафувати за допуск людей без масок.

Подъезды многоквартирных домов - это общественные/публичные места? Кто несет ответственность за то, что жильцы без масок ходят? 7траф председателю осмд?
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:56

  ssnet написав:А какой бизнес вы хотели открывать ? А вы как Маск заводы думали сроить ? Или вы сейчас из-за масок не хотите, а раньше из-за отсутствия знания и денег не хотели ? :mrgreen:

Я вообще не любитель наёмных рабочих. Нужно постоянно стоять за спиной с кнутом и следить, чтоб работали, ничего не крали.
По-этому, сейчас работаю по системе дропшиппинга. Интернет-магазин. Внешний склад, внешний колл-центр. Всё автоматизировано. Сотрудников ноль. Получил заказ, отдал его на обработку, если заказ подтвердился, получил %. Вот и весь бизнес
safonovstanislav
 
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