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Підприємців будуть штрафувати за допуск людей без масок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:12
_hunter написав:
На что я ему намекнул, что это право остается за "стенами" частной собственности. Все.
Понятное дело, что у себя дома можно ходить без маски.
магазин является публичным местом. Хочешь ограничивать - закрывай магазин и вводи пропускную систему.
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Амвросий
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:35
Амвросий написав: _hunter написав:
На что я ему намекнул, что это право остается за "стенами" частной собственности. Все.
Понятное дело, что у себя дома можно ходить без маски.
магазин является публичным местом. Хочешь ограничивать - закрывай магазин и вводи пропускную систему.
По всей видимости коллега по форуму и хочет возвращения старой доброй системы охранников на входе: когда охранники тормозили покупателей и требовали показать им содержимое сумок, а теперь чтобы всё тоже самое, но ещё охранники фильтровали входящих покупателей и вышвыривали тех кто не в маске (как в лучших голливудских фильмах про вышибал - мордой в асфальт).
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:14
Амвросий написав:
магазин является публичным местом
_hunter написав:
На что я ему намекнул, что это право остается за "стенами" частной собственности. Все.
Понятное дело, что у себя дома можно ходить без маски.
. Хочешь ограничивать - закрывай магазин
и вводи пропускную систему.
Именно. Т.е. _все_ посетители магазинов обязаны соблюдать все законы, касающиеся публичных мест.
Странный вывод, но то такэ...
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_hunter
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Додано: Суб 19 гру, 2020 00:54
_hunter написав:
Т.е. _все_ посетители магазинов обязаны соблюдать все законы, касающиеся публичных мест.
Это ответственность посетителей, не владельцев и тем более не персонала магазинов.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Суб 19 гру, 2020 12:35
Подъезды многоквартирных домов - это общественные/публичные места? Кто несет ответственность за то, что жильцы без масок ходят? 7траф председателю осмд?
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GALeon
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Додано: Суб 19 гру, 2020 13:56
ssnet написав:
А какой бизнес вы хотели открывать ? А вы как Маск заводы думали сроить ? Или вы сейчас из-за масок не хотите, а раньше из-за отсутствия знания и денег не хотели ?
Я вообще не любитель наёмных рабочих. Нужно постоянно стоять за спиной с кнутом и следить, чтоб работали, ничего не крали.
По-этому, сейчас работаю по системе дропшиппинга. Интернет-магазин. Внешний склад, внешний колл-центр. Всё автоматизировано. Сотрудников ноль. Получил заказ, отдал его на обработку, если заказ подтвердился, получил %. Вот и весь бизнес
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safonovstanislav
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Додано: Суб 19 гру, 2020 16:53
vitaliy_berdinskikh написав: _hunter написав:
Т.е. _все_ посетители магазинов обязаны соблюдать все законы, касающиеся публичных мест.
Это ответственность посетителей, не владельцев и тем более не персонала магазинов.
Ответственность -- посетителей, обязнность контролировать -- владельцев/персонала. Не вижу противоречия. В очередной раз напоминаю про ту же пожарную безопасность -- тоже, казалось бы -- каким боком тут владельцы помещений.
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_hunter
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Додано: Суб 19 гру, 2020 16:55
safonovstanislav написав: ssnet написав:
А какой бизнес вы хотели открывать ? А вы как Маск заводы думали сроить ? Или вы сейчас из-за масок не хотите, а раньше из-за отсутствия знания и денег не хотели ?
Я вообще не любитель наёмных рабочих. Нужно постоянно стоять за спиной с кнутом и следить, чтоб работали, ничего не крали.
По-этому, сейчас работаю по системе дропшиппинга. Интернет-магазин. Внешний склад, внешний колл-центр. Всё автоматизировано. Сотрудников ноль. Получил заказ, отдал его на обработку, если заказ подтвердился, получил %. Вот и весь бизнес
Ты смотри -- угадал: купи-продашка серовоз (или черновоз?)...
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_hunter
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