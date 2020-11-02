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ПриватБанк вимагатиме
розгляду справи Суркісів у...

ПриватБанк вимагатиме розгляду справи Суркісів у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:40

ПриватБанк вимагатиме розгляду справи Суркісів у...

Пропонуємо до обговорення:
Державний ПриватБанк вимагатиме передачі справи компаній-нерезидентів, що належать братам Суркісам, на розгляд великої палати Верховного суду.

Дивися повний текст ПриватБанк вимагатиме розгляду справи Суркісів у Верховному Суді.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:40

Неужели суркисон смог на динамо и прикарпатоблэнерго поднять 250 млн что бы поставить в бени банк))
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