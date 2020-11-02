Державний ПриватБанк вимагатиме передачі справи компаній-нерезидентів, що належать братам Суркісам, на розгляд великої палати Верховного суду.
Дивися повний текст ПриватБанк вимагатиме розгляду справи Суркісів у Верховному Суді.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 12:40
ПриватБанк вимагатиме розгляду справи Суркісів у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк вимагатиме розгляду справи Суркісів у Верховному Суді.
Додано: Чет 17 гру, 2020 12:40
Неужели суркисон смог на динамо и прикарпатоблэнерго поднять 250 млн что бы поставить в бени банк))
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