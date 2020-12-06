У 2020 році бюджет Києва недоотримав п'ять мільярдів гривень надходжень.
Дивися повний текст Бюджет Києва цьогоріч недоотримав 5 мільярдів — Кличко.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 13:14
Бюджет Києва цьогоріч недоотримав 5 мільярдів — Кличко
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Дивися повний текст Бюджет Києва цьогоріч недоотримав 5 мільярдів — Кличко.
Додано: Чет 17 гру, 2020 13:14
Парк у озера в конце Закревского перед Милославской, потратили 100 тыс, а расписали миллион.
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