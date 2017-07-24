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Кернес помер від коронавируса
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 гру, 2020 07:56
і кого воно шпилить - ласти покидька...
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alex10
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 08:01
Proofy написав:
А зачем он баллотировался будучи больным?
чтобы мэром умереть.Город похоронит и памятник поставит с лавочками))
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:23
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:46
Proofy написав: rich_121 написав: freeze написав:
Болеют короной недели две, а дальше или выздоравливают, или борются с последствиями, кто более успешно, кто менее успешно. У инвалидов шансов меньше. Произошёл тромбоз, что часто бывает на последнем этапе тяжелой коронавирусной инфекции, как его следствие инсульт, парализовало, практически не мог говорить, потом отказала на фоне этих проблем одна почка, через несколько дней вторая почка. С таким букетом уже жить тяжело.
Это все политика. Нужно было чтобы прошли выборы официально.
А зачем он баллотировался будучи больным?
Кто ж знал, что так получится. Все рассчитывают править вечно.
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rich_121
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:41
Proofy написав:
А зачем он баллотировался будучи больным?
А зачем лечиться от рака и вбухивать врачам бабло зная что все равно умрешь? Лучше это бабло родным оставить.
Это называется Надежда.
Никто не может поверить что именно с ним что то может случиться.
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
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p_a_l
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:43
p_a_l написав: Proofy написав:
А зачем он баллотировался будучи больным?
А зачем лечиться от рака и вбухивать врачам бабло зная что все равно умрешь? Лучше это бабло родным оставить.
Это называется Надежда.
Никто не может поверить что именно с ним что то может случиться.
Как это "никто" ?Только дураки не верят что смертны и подвержены случайным событиям..Сегодня вполне здоров-а завтра без вас наступит и небо не падет.
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IgorZ
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:06
IgorZ написав: p_a_l написав: Proofy написав:
А зачем он баллотировался будучи больным?
А зачем лечиться от рака и вбухивать врачам бабло зная что все равно умрешь? Лучше это бабло родным оставить.
Это называется Надежда.
Никто не может поверить что именно с ним что то может случиться.
Как это "никто" ?Только дураки не верят что смертны и подвержены случайным событиям..Сегодня вполне здоров-а завтра без вас наступит и небо не падет.
С таким подходом никто и никуда не должен баллотироваться, потому что как мы помним из Булгакова - Человек не только смертен, он внезапно смертен (С)
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freeze
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:23
freeze написав:
С таким подходом никто и никуда не должен баллотироваться, потому что как мы помним из Булгакова - Человек не только смертен, он внезапно смертен (С)
\
Там не про это,баллот здоровому или одной ногой в могиле разница..или по адески две разницы.А парень явно сдавал -жирел,терял форму.. и мне все равно, не харкивьянин..
ну если он им нравится- пусть траурят..
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IgorZ
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