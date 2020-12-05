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Зловмисник за допомогою "вірусу" привласнив майже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 гру, 2020 15:25
Пропонуємо до обговорення:
Житель Полтавської області за допомогою "вірусу" привласнив майже мільйон гривень близько 100 громадян, зламуючи акаунти мобільних телефонів і збираючи персональні дані користувачів. За допомогою цих даних він здійснював віддалений перевипуск сім-карт і надалі отримував доступ до їх онлайн-банкінгу.
Дивися повний текст Зловмисник за допомогою \"вірусу\" привласнив майже мільйон гривень українців, отримавши доступ до їхнього онлайн-банкінгу
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Додано: Чет 17 гру, 2020 15:25
А почему статья только о мошенничестве? А как же - Статья 361. Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей? )))
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RomanTik
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Додано: Чет 17 гру, 2020 15:41
RomanTik написав:
А почему статья только о мошенничестве? А как же - Статья 361. Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей? )))
терпила сам устанавливал "вирус". После этого подозреваемый клонировал симки и далее по схеме
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Мизантрóп
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