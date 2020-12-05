RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зловмисник за допомогою
"вірусу" привласнив майже...

Зловмисник за допомогою "вірусу" привласнив майже...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:25

Зловмисник за допомогою "вірусу" привласнив майже...

Пропонуємо до обговорення:
Житель Полтавської області за допомогою "вірусу" привласнив майже мільйон гривень близько 100 громадян, зламуючи акаунти мобільних телефонів і збираючи персональні дані користувачів. За допомогою цих даних він здійснював віддалений перевипуск сім-карт і надалі отримував доступ до їх онлайн-банкінгу.

Дивися повний текст Зловмисник за допомогою \"вірусу\" привласнив майже мільйон гривень українців, отримавши доступ до їхнього онлайн-банкінгу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91697
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:25

А почему статья только о мошенничестве? А как же - Статья 361. Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей? )))
RomanTik
 
Повідомлень: 3181
З нами з: 06.01.16
Подякував: 9082 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:41

  RomanTik написав:А почему статья только о мошенничестве? А как же - Статья 361. Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей? )))

терпила сам устанавливал "вирус". После этого подозреваемый клонировал симки и далее по схеме
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4899
З нами з: 03.12.14
Подякував: 732 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: maestro71 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна за рік наростила грошову масу майже на чверть
R2 » П'ят 11 гру, 2020 11:52
1 143
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 гру, 2020 11:52
anton_gms
Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики майже на...
R2 » Сер 09 гру, 2020 13:24
1 127
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2020 13:24
providnyk
Укртрансбезпека нарахувала майже 127 мільйонів штрафів...
R2 » П'ят 04 гру, 2020 21:10
2 294
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 гру, 2020 20:01
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9019)
17.12.2020 16:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.