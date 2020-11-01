RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Перші партії вакцини від
COVID-19 потрібно отримати в...

Перші партії вакцини від COVID-19 потрібно отримати в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 16:37

Перші партії вакцини від COVID-19 потрібно отримати в...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський вважає за необхідне, щоб Україна отримала перші партії вакцини в січні. Поки Україна не входить до переліку 92 країн програми COVAX, які пріоритетно отримають вакцини.

Дивися повний текст Перші партії вакцини від COVID-19 потрібно отримати в січні, - Зеленський.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91699
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 16:37

На МРИЕ не забудь привести!
Sunny256
1
 
Повідомлень: 179
З нами з: 11.03.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шмигаль просить ВООЗ прискорити поставки COVID-вакцини в...
R2 » Сер 16 гру, 2020 15:34
1 186
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 гру, 2020 15:34
straponesa
Нацполіція отримала перші 30 мобільних станцій... 1, 2
R2 » Пон 14 гру, 2020 21:02
12 851
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 гру, 2020 10:54
ssnet
Хто з батьків може отримати цифрове свідоцтво про...
R2 » Нед 01 лис, 2020 21:00
2 156
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 гру, 2020 15:12
ugok1979

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9021)
17.12.2020 16:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.