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Кличко сказав, хто заплатить
власникам розбитих авто на...

Кличко сказав, хто заплатить власникам розбитих авто на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:38

Кличко сказав, хто заплатить власникам розбитих авто на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Кличко заявив на брифінгу.

Дивися повний текст Кличко сказав, хто заплатить власникам розбитих авто на Шулявському мості.
R2
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