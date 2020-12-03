Про це Кличко заявив на брифінгу.
Дивися повний текст Кличко сказав, хто заплатить власникам розбитих авто на Шулявському мості.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 21:38
Кличко сказав, хто заплатить власникам розбитих авто на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко сказав, хто заплатить власникам розбитих авто на Шулявському мості.
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