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Вітренко отримає $4 млн
премії за результати...

Вітренко отримає $4 млн премії за результати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:42

Вітренко отримає $4 млн премії за результати...

Пропонуємо до обговорення:
Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко отримає 4 млн доларів премії за результати Стокгольмського арбітражу з компанією "Газпром" (Росія) у вигляді облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Дивися повний текст Вітренко отримає $4 млн премії за результати Стокгольмського арбітражу з \"Газпромом\" у вигляді ОВДП.
R2
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Сучара кончена
Українець
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:08

И это в бедной стране, которая вся в долгах и нет денег на зарплаты врачам ! Менеджеру государственной компании за его работу !Размер премии абсолютно неадекватный.Ох..ели они там все! :evil:
Tat_888
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:21

у витренки тоже есть мамо
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:42

  Українець написав:Сучара кончена

Госсистема сучья
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