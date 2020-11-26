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Вітренко отримає $4 млн премії за результати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 21:42
Пропонуємо до обговорення:
Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко отримає 4 млн доларів премії за результати Стокгольмського арбітражу з компанією "Газпром" (Росія) у вигляді облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Дивися повний текст Вітренко отримає $4 млн премії за результати Стокгольмського арбітражу з \"Газпромом\" у вигляді ОВДП
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Додано: Чет 17 гру, 2020 21:42
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Українець
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Додано: Чет 17 гру, 2020 22:21
у витренки тоже есть мамо
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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summacut
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Додано: Чет 17 гру, 2020 22:42
Українець написав:
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19yuriy91
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Додано: Чет 17 гру, 2020 22:46
summacut написав:
у витренки тоже есть мамо
Не та ли йопнутая социалистка ?
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19yuriy91
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Додано: Чет 17 гру, 2020 22:50
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Додано: Чет 17 гру, 2020 23:30
19yuriy91 написав: summacut написав:
у витренки тоже есть мамо
Не та ли йопнутая социалистка ?
Угадали
ОВГЗ на 100+ лямов. С государства как с куста.
Так еще и процент на них потом хороший нальют, чистоганом и без налогов. Холопам банки такие сладкие % и близко не предлагают, то ли дело белая кость
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
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Додано: Чет 17 гру, 2020 23:39
EKO написав: 19yuriy91 написав: summacut написав:
у витренки тоже есть мамо
Не та ли йопнутая социалистка ?
Угадали
ОВГЗ на 100+ лямов. С государства как с куста.
Так еще и процент на них потом хороший нальют, чистоганом и без налогов. Холопам банки такие сладкие % и близко не предлагают, то ли дело белая кость
Не забываем, что такая срочность выплаты связана с тем, что сын Натальи Витренко собирается получить повышение
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