Вітренко отримає $4 млн премії за результати...

Додано: П'ят 18 гру, 2020 00:20

EKO написав: ОВГЗ на 100+ лямов. ОВГЗ на 100+ лямов.

Кстати, подумалось. Ведь если бы он взял деньгами, то должен был бы с этой суммы заплатить налоги.А так ему передали в качестве оплаты ценные бумаги. Которые купил не В., а работодатель НГ (где государство 100% собственник).И которые В. потом продаст + получит проценты и с этого всего заплатит зеро.По моему, эта тупо такая схема ухода от налогов. Похожую схему, с целью ухода от налогообложения и легализации средств регулярно проворачивал Петя со своим банком, занимая пост президента. Прямо перед погашением бумаг покупая их по номиналу у своего банка, за кредитные деньги этого же банка(с отсрочкой). Потом он их гасил, кредит закрывал деньгами от продажи, а проценты ложил себе в карман. И вуаля: эти пухлые руки ничего не бралиИли я ошибся где то?