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Вітренко отримає $4 млн премії за результати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 гру, 2020 21:42
Пропонуємо до обговорення:
Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко отримає 4 млн доларів премії за результати Стокгольмського арбітражу з компанією "Газпром" (Росія) у вигляді облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Дивися повний текст Вітренко отримає $4 млн премії за результати Стокгольмського арбітражу з \"Газпромом\" у вигляді ОВДП
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Додано: Чет 17 гру, 2020 22:21
у витренки тоже есть мамо
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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summacut
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Додано: Чет 17 гру, 2020 22:50
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Додано: Чет 17 гру, 2020 23:30
19yuriy91 написав: summacut написав:
у витренки тоже есть мамо
Не та ли йопнутая социалистка ?
Угадали
ОВГЗ на 100+ лямов. С государства как с куста.
Так еще и процент на них потом хороший нальют, чистоганом и без налогов. Холопам банки такие сладкие % и близко не предлагают, то ли дело белая кость
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
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EKO
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Додано: Чет 17 гру, 2020 23:39
EKO написав: 19yuriy91 написав: summacut написав:
у витренки тоже есть мамо
Не та ли йопнутая социалистка ?
Угадали
ОВГЗ на 100+ лямов. С государства как с куста.
Так еще и процент на них потом хороший нальют, чистоганом и без налогов. Холопам банки такие сладкие % и близко не предлагают, то ли дело белая кость
Не забываем, что такая срочность выплаты связана с тем, что сын Натальи Витренко собирается получить повышение
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 00:20
EKO написав:
ОВГЗ на 100+ лямов.
Кстати, подумалось. Ведь если бы он взял деньгами, то должен был бы с этой суммы заплатить налоги.
А так ему передали в качестве оплаты ценные бумаги. Которые купил не В., а работодатель НГ (где государство 100% собственник).
И которые В. потом продаст + получит проценты и с этого всего заплатит зеро.
По моему, эта тупо такая схема ухода от налогов. Похожую схему, с целью ухода от налогообложения и легализации средств регулярно проворачивал Петя со своим банком, занимая пост президента. Прямо перед погашением бумаг покупая их по номиналу у своего банка, за кредитные деньги этого же банка(с отсрочкой). Потом он их гасил, кредит закрывал деньгами от продажи, а проценты ложил себе в карман. И вуаля: эти пухлые руки ничего не брали
Или я ошибся где то?
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
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EKO
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:23
О .. разгадывались Шариковы. Получение премии за результат это нормальная практика. Она существует во всех нормальных бизнесах для мотивации на результат, а не просиживание штанов. Как по мне, однозначно лучше чтоб люди выбрали выбрали честный путь получение бонусы, чем взяли "бонусы" за слив при котором Украина потеряла и деньги и репутацию.
И какой адекватный бонус по вашему, 1000 грн ?
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ssnet
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:30
ssnet написав:
О .. разгадывались Шариковы. Получение премии за результат это нормальная практика. Она существует во всех нормальных бизнесах для мотивации на результат, а не просиживание штанов. Как по мне, однозначно лучше чтоб люди выбрали выбрали честный путь получение бонусы, чем взяли "бонусы" за слив при котором Украина потеряла и деньги и репутацию.
И какой адекватный бонус по вашему, 1000 грн ?
1-2 млн гривен
более чем достаточно
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Tat_888
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:04
Вкладчик1234 написав:
ОВГЗ на 100+ лямов. С государства как с куста.
Так еще и процент на них потом хороший нальют, чистоганом и без налогов. Холопам банки такие сладкие % и близко не предлагают, то ли дело белая кость
Не забываем, что такая срочность выплаты связана с тем, что сын Натальи Витренко собирается получить повышение
[/quote]
Такой хороший мама,можно сказать коммунистка.И такой сынок- зверский капиталист,может не та мама его воспитывала..Или коммунисты все такие.
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IgorZ
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