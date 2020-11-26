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Вітренко отримає $4 млн
премії за результати...

Вітренко отримає $4 млн премії за результати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:08

  ssnet написав:О .. разгадывались Шариковы. Получение премии за результат это нормальная практика. Она существует во всех нормальных бизнесах для мотивации на результат, а не просиживание штанов. Как по мне, однозначно лучше чтоб люди выбрали выбрали честный путь получение бонусы, чем взяли "бонусы" за слив при котором Украина потеряла и деньги и репутацию.
И какой адекватный бонус по вашему, 1000 грн ? :D


А вчем его заслуга,в том что юристов наняли западных,за наши деньги..В чем заслуга?
Что за топчик такой и цины не горобчик?
IgorZ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:51

  IgorZ написав:
  ssnet написав:О .. разгадывались Шариковы. Получение премии за результат это нормальная практика. Она существует во всех нормальных бизнесах для мотивации на результат, а не просиживание штанов. Как по мне, однозначно лучше чтоб люди выбрали выбрали честный путь получение бонусы, чем взяли "бонусы" за слив при котором Украина потеряла и деньги и репутацию.
И какой адекватный бонус по вашему, 1000 грн ? :D


А вчем его заслуга,в том что юристов наняли западных,за наши деньги..В чем заслуга?
Что за топчик такой и цины не горобчик?

В том что не вышло "Ой опять путин нас переиграл", что у нас достаточно часто бывает.
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:43

  ssnet написав:
  IgorZ написав:
  ssnet написав:О .. разгадывались Шариковы. Получение премии за результат это нормальная практика. Она существует во всех нормальных бизнесах для мотивации на результат, а не просиживание штанов. Как по мне, однозначно лучше чтоб люди выбрали выбрали честный путь получение бонусы, чем взяли "бонусы" за слив при котором Украина потеряла и деньги и репутацию.
И какой адекватный бонус по вашему, 1000 грн ? :D


А вчем его заслуга,в том что юристов наняли западных,за наши деньги..В чем заслуга?
Что за топчик такой и цины не горобчик?

В том что не вышло "Ой опять путин нас переиграл", что у нас достаточно часто бывает.

Обьяснитесь по русски.."Классическое" понимание вопроса говори либо о глупости либо о непониманиии вопроса.
при чем здесь путин?
IgorZ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:19

Доход получил??? Получил!!! И не важно в чем!!!! Обязан заплатить налог!!!
Галина441
 
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  #<12
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