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Вітренко отримає $4 млн премії за результати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:08
ssnet написав:
О .. разгадывались Шариковы. Получение премии за результат это нормальная практика. Она существует во всех нормальных бизнесах для мотивации на результат, а не просиживание штанов. Как по мне, однозначно лучше чтоб люди выбрали выбрали честный путь получение бонусы, чем взяли "бонусы" за слив при котором Украина потеряла и деньги и репутацию.
И какой адекватный бонус по вашему, 1000 грн ?
А вчем его заслуга,в том что юристов наняли западных,за наши деньги..В чем заслуга?
Что за топчик такой и цины не горобчик?
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IgorZ
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:51
IgorZ написав: ssnet написав:
О .. разгадывались Шариковы. Получение премии за результат это нормальная практика. Она существует во всех нормальных бизнесах для мотивации на результат, а не просиживание штанов. Как по мне, однозначно лучше чтоб люди выбрали выбрали честный путь получение бонусы, чем взяли "бонусы" за слив при котором Украина потеряла и деньги и репутацию.
И какой адекватный бонус по вашему, 1000 грн ?
А вчем его заслуга,в том что юристов наняли западных,за наши деньги..В чем заслуга?
Что за топчик такой и цины не горобчик?
В том что не вышло "Ой опять путин нас переиграл", что у нас достаточно часто бывает.
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ssnet
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:43
ssnet написав: IgorZ написав: ssnet написав:
О .. разгадывались Шариковы. Получение премии за результат это нормальная практика. Она существует во всех нормальных бизнесах для мотивации на результат, а не просиживание штанов. Как по мне, однозначно лучше чтоб люди выбрали выбрали честный путь получение бонусы, чем взяли "бонусы" за слив при котором Украина потеряла и деньги и репутацию.
И какой адекватный бонус по вашему, 1000 грн ?
А вчем его заслуга,в том что юристов наняли западных,за наши деньги..В чем заслуга?
Что за топчик такой и цины не горобчик?
В том что не вышло "Ой опять путин нас переиграл", что у нас достаточно часто бывает.
Обьяснитесь по русски.."Классическое" понимание вопроса говори либо о глупости либо о непониманиии вопроса.
при чем здесь путин?
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IgorZ
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:19
Доход получил??? Получил!!! И не важно в чем!!!! Обязан заплатить налог!!!
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Галина441
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