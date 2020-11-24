RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дрібний бізнес не
платитиме єдиний податок

Дрібний бізнес не платитиме єдиний податок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:02

Дрібний бізнес не платитиме єдиний податок

Пропонуємо до обговорення:
Платники єдиного податку І групи звільняються від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень-травень 2021 року.

Дивися повний текст Дрібний бізнес не платитиме єдиний податок.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91703
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:02

Настоящие патриоты в Тернополе. Будем и дальше брать кредиты для выплаты пенсий и тд и тп.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7444
З нами з: 30.11.12
Подякував: 113 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Єрмак - про касові апарати: Важливо, щоб великий бізнес...
R2 » Сер 02 гру, 2020 09:59
7 772
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 гру, 2020 09:25
freeze
Як бізнес пропонує компенсувати “карантин вихідного дня”...
R2 » П'ят 27 лис, 2020 19:02
1 167
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лис, 2020 19:03
Scotch
Григол Катамадзе: малий і середній бізнес в Україні...
R2 » Вів 24 лис, 2020 13:35
1 159
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лис, 2020 13:35
grig90vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21524)
17.12.2020 22:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.