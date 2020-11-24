Платники єдиного податку І групи звільняються від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень-травень 2021 року.
Дивися повний текст Дрібний бізнес не платитиме єдиний податок.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 22:02
Дрібний бізнес не платитиме єдиний податок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дрібний бізнес не платитиме єдиний податок.
Додано: Чет 17 гру, 2020 22:02
Настоящие патриоты в Тернополе. Будем и дальше брать кредиты для выплаты пенсий и тд и тп.
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