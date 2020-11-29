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У “Нафтогазі” розповіли, скільки триває розгляд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 гру, 2020 23:20
Пропонуємо до обговорення:
Наразі в Україні подати документи на зміну постачальника можна за лічені хвилини онлайн, а чекати розгляду доведеться близько тижня.
Дивися повний текст У “Нафтогазі” розповіли, скільки триває розгляд звернення щодо зміни газопостачальника
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Вів 15 гру, 2020 13:37
p_a_l
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