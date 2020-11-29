Наразі в Україні подати документи на зміну постачальника можна за лічені хвилини онлайн, а чекати розгляду доведеться близько тижня.
Дивися повний текст У “Нафтогазі” розповіли, скільки триває розгляд звернення щодо зміни газопостачальника.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 23:20
У “Нафтогазі” розповіли, скільки триває розгляд...
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Дивися повний текст У “Нафтогазі” розповіли, скільки триває розгляд звернення щодо зміни газопостачальника.
Додано: Чет 17 гру, 2020 23:20
Не всё так гладко и просто. С абонентами подавшим заявку работу никто не ведёт. Рассмотрение заявки продлилось 35 дней, после чего её отклонили без уведомления. На звонки в колл-центр получал информацию , что все документы есть , идёт процесс рассмотрения и согласования, но на 36 день оказалось, что пакет не полный и тишина... Руководители не видят реальной картины, но трубят на каждом углу, что всё отлажено и быстро....
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