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У “Нафтогазі” розповіли,
скільки триває розгляд...

У “Нафтогазі” розповіли, скільки триває розгляд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:20

У “Нафтогазі” розповіли, скільки триває розгляд...

Пропонуємо до обговорення:
Наразі в Україні подати документи на зміну постачальника можна за лічені хвилини онлайн, а чекати розгляду доведеться близько тижня.

Дивися повний текст У “Нафтогазі” розповіли, скільки триває розгляд звернення щодо зміни газопостачальника.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:20

Не всё так гладко и просто. С абонентами подавшим заявку работу никто не ведёт. Рассмотрение заявки продлилось 35 дней, после чего её отклонили без уведомления. На звонки в колл-центр получал информацию , что все документы есть , идёт процесс рассмотрения и согласования, но на 36 день оказалось, что пакет не полный и тишина... Руководители не видят реальной картины, но трубят на каждом углу, что всё отлажено и быстро....
electrik_kr
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 07:11

Подал заявку полтора месяца назад,а ответа нет.Какая неделя?
viktorsnesar
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