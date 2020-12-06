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У столиці за рік відремонтували 1100 км доріг
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Додано: Чет 17 гру, 2020 23:31
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба мера Києва з посиланням на відеотрансляцію на сайті КМДА.
Дивися повний текст У столиці за рік відремонтували 1100 км доріг
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Додано: Чет 17 гру, 2020 23:31
Скажіть вже їм хто-небудь, що 1100 км - це як від Чопу до Полтави.
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