Про це повідомляє пресслужба мера Києва з посиланням на відеотрансляцію на сайті КМДА.
Дивися повний текст У столиці за рік відремонтували 1100 км доріг.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 23:31
У столиці за рік відремонтували 1100 км доріг
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Дивися повний текст У столиці за рік відремонтували 1100 км доріг.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:17
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