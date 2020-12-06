RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У столиці за рік
відремонтували 1100 км доріг

У столиці за рік відремонтували 1100 км доріг
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:31

У столиці за рік відремонтували 1100 км доріг

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба мера Києва з посиланням на відеотрансляцію на сайті КМДА.

Дивися повний текст У столиці за рік відремонтували 1100 км доріг.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91709
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:31

Скажіть вже їм хто-небудь, що 1100 км - це як від Чопу до Полтави.
silver_arrow_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 235
З нами з: 08.08.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:17

  silver_arrow_ua написав:Скажіть вже їм хто-небудь, що 1100 км - це як від Чопу до Полтави.

И что? -- общая длина кровеносных сосудов в организме человека - 0.1М км.
_hunter
 
Повідомлень: 3235
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Названо області, в яких за рік відремонтували більше...
R2 » Сер 09 гру, 2020 15:30
1 160
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2020 15:30
sota24062016
У президента пояснили важливість Великого будівництва доріг
R2 » Вів 08 гру, 2020 10:08
2 159
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 гру, 2020 11:34
p_a_l
Blacklist: в столиці хочуть створити список проблемних...
R2 » Нед 06 гру, 2020 20:25
2 338
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 гру, 2020 00:00
demon0983886848

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27513)
18.12.2020 10:50
Місто Банк (877)
18.12.2020 10:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.