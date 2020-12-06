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У столиці за рік відремонтували 1100 км доріг
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Додано: Чет 17 гру, 2020 23:31
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба мера Києва з посиланням на відеотрансляцію на сайті КМДА.
Дивися повний текст У столиці за рік відремонтували 1100 км доріг
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R2
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Додано: Чет 17 гру, 2020 23:31
Скажіть вже їм хто-небудь, що 1100 км - це як від Чопу до Полтави.
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silver_arrow_ua
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:17
silver_arrow_ua написав:
Скажіть вже їм хто-небудь, що 1100 км - це як від Чопу до Полтави.
И что? -- общая длина кровеносных сосудов в организме человека - 0.1М км.
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_hunter
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:15
“Только в этом году отремонтировали 134 объектов дорожной инфраструктуры. А за последние несколько лет обновили 360 улиц, мостов и путепроводов. Это – более 1100 километров дорог в Киеве. Также обновили более полутора тысяч придомовых территорий и межквартальных проездов во всех районах столицы, которые тоже не ремонтировали десятилетиями”, – отметил Виталий Кличко.
С соседней ветки:
https://news.finance.ua/ru/news/-/48423 ... skom-mostu
“Вчерашний инцидент на Шулявском мосту возмутил киевлян, и я также крайне возмущен тем, что на путепроводе, открытом год назад, упали три опоры освещения. На новый мост подрядчик давал гарантию 50 лет”, – отметил Кличко.
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yanyura
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:14
в заголовке говорится что за год, а в тексте что за последние несколько лет.
"А за последние несколько лет обновили 360 улиц, мостов и путепроводов. Это – более 1100 километров дорог в Киеве."
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RomanTik
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Додано: Нед 27 гру, 2020 16:33
RomanTik написав:
в заголовке говорится что за год, а в тексте что за последние несколько лет.
"А за последние несколько лет обновили 360 улиц, мостов и путепроводов. Это – более 1100 километров дорог в Киеве."
То може за кілька років відремонтували? Хоча і в цьому випадку 1100 км це якась захмарна цифра.
По всій Україні 170 тис км, а у Києві відремонтовано 1,1 тис км???
І це при тому, що до багатьох місць Кличко з ремонтами ще не дістався (це я наразі не про двори а про основні транзитні вулиці)!
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silver_arrow_ua
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