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У столиці за рік
відремонтували 1100 км доріг

У столиці за рік відремонтували 1100 км доріг
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:31

У столиці за рік відремонтували 1100 км доріг

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба мера Києва з посиланням на відеотрансляцію на сайті КМДА.

Дивися повний текст У столиці за рік відремонтували 1100 км доріг.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:31

Скажіть вже їм хто-небудь, що 1100 км - це як від Чопу до Полтави.
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:17

  silver_arrow_ua написав:Скажіть вже їм хто-небудь, що 1100 км - це як від Чопу до Полтави.

И что? -- общая длина кровеносных сосудов в организме человека - 0.1М км.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:15

“Только в этом году отремонтировали 134 объектов дорожной инфраструктуры. А за последние несколько лет обновили 360 улиц, мостов и путепроводов. Это – более 1100 километров дорог в Киеве. Также обновили более полутора тысяч придомовых территорий и межквартальных проездов во всех районах столицы, которые тоже не ремонтировали десятилетиями”, – отметил Виталий Кличко.


С соседней ветки:
“Вчерашний инцидент на Шулявском мосту возмутил киевлян, и я также крайне возмущен тем, что на путепроводе, открытом год назад, упали три опоры освещения. На новый мост подрядчик давал гарантию 50 лет”, – отметил Кличко.

https://news.finance.ua/ru/news/-/48423 ... skom-mostu
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:14

в заголовке говорится что за год, а в тексте что за последние несколько лет.
"А за последние несколько лет обновили 360 улиц, мостов и путепроводов. Это – более 1100 километров дорог в Киеве."
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 16:33

  RomanTik написав:в заголовке говорится что за год, а в тексте что за последние несколько лет.
"А за последние несколько лет обновили 360 улиц, мостов и путепроводов. Это – более 1100 километров дорог в Киеве."

То може за кілька років відремонтували? Хоча і в цьому випадку 1100 км це якась захмарна цифра.
По всій Україні 170 тис км, а у Києві відремонтовано 1,1 тис км???
І це при тому, що до багатьох місць Кличко з ремонтами ще не дістався (це я наразі не про двори а про основні транзитні вулиці)!
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 10:26

  silver_arrow_ua написав:
  RomanTik написав:в заголовке говорится что за год, а в тексте что за последние несколько лет.
"А за последние несколько лет обновили 360 улиц, мостов и путепроводов. Это – более 1100 километров дорог в Киеве."

То може за кілька років відремонтували? Хоча і в цьому випадку 1100 км це якась захмарна цифра.
По всій Україні 170 тис км, а у Києві відремонтовано 1,1 тис км???
І це при тому, що до багатьох місць Кличко з ремонтами ще не дістався (це я наразі не про двори а про основні транзитні вулиці)!

Это разные дороги...
Те, которых 170к -- это
Автомоби́льные доро́ги Украи́ны — сеть дорог на территории Украины, объединяющая между собой населённые пункты и отдельные объекты и предназначена для движения транспортных средств, перевозки пассажиров и грузов

и отвечает за них УкрАвтоДор.
А эти 1100 -- "внутригородские" -- за них _Киев_АвтоДор отвечает.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 10:37

  _hunter написав:А эти 1100 -- "внутригородские" -- за них _Киев_АвтоДор отвечает.


да мы видим как отвечает.
https://kievvlast.com.ua/news/90_iz_1600_km_obshhej_protjazhennosti_dorog_v_kieve_nuzhdajutsja_v_remonte__klichko
"
Новости
“90% из 1600 км общей протяженности дорог в Киеве нуждаются в ремонте”, - Кличко"
По другим данным в городе около 2000 км дорог.
Если верить этим песням, то минимум половина дорог у нас ровные, без ям, трещин и езда по ним не сопровождается ударами и грохотом.
Верить этому? Можно. А можно просто поездить по городу. И, скажем, ощутить на свежесделанной набережной люки ниже уровня асфальта. Или гребенку на других "отремонтированных" участках.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 10:42

  vano80 написав:
  _hunter написав:А эти 1100 -- "внутригородские" -- за них _Киев_АвтоДор отвечает.


да мы видим как отвечает.

В контексте обсуждения -- вообще пофиг.
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