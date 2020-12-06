У столиці за рік відремонтували 1100 км доріг

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“Только в этом году отремонтировали 134 объектов дорожной инфраструктуры. А за последние несколько лет обновили 360 улиц, мостов и путепроводов. Это – более 1100 километров дорог в Киеве. Также обновили более полутора тысяч придомовых территорий и межквартальных проездов во всех районах столицы, которые тоже не ремонтировали десятилетиями”, – отметил Виталий Кличко.
С соседней ветки:
“Вчерашний инцидент на Шулявском мосту возмутил киевлян, и я также крайне возмущен тем, что на путепроводе, открытом год назад, упали три опоры освещения. На новый мост подрядчик давал гарантию 50 лет”, – отметил Кличко.
RomanTik написав:в заголовке говорится что за год, а в тексте что за последние несколько лет. "А за последние несколько лет обновили 360 улиц, мостов и путепроводов. Это – более 1100 километров дорог в Киеве."
То може за кілька років відремонтували? Хоча і в цьому випадку 1100 км це якась захмарна цифра. По всій Україні 170 тис км, а у Києві відремонтовано 1,1 тис км??? І це при тому, що до багатьох місць Кличко з ремонтами ще не дістався (це я наразі не про двори а про основні транзитні вулиці)!
RomanTik написав:в заголовке говорится что за год, а в тексте что за последние несколько лет. "А за последние несколько лет обновили 360 улиц, мостов и путепроводов. Это – более 1100 километров дорог в Киеве."
То може за кілька років відремонтували? Хоча і в цьому випадку 1100 км це якась захмарна цифра. По всій Україні 170 тис км, а у Києві відремонтовано 1,1 тис км??? І це при тому, що до багатьох місць Кличко з ремонтами ще не дістався (це я наразі не про двори а про основні транзитні вулиці)!
Это разные дороги... Те, которых 170к -- это
Автомоби́льные доро́ги Украи́ны — сеть дорог на территории Украины, объединяющая между собой населённые пункты и отдельные объекты и предназначена для движения транспортных средств, перевозки пассажиров и грузов
и отвечает за них УкрАвтоДор. А эти 1100 -- "внутригородские" -- за них _Киев_АвтоДор отвечает.
_hunter написав:А эти 1100 -- "внутригородские" -- за них _Киев_АвтоДор отвечает.
да мы видим как отвечает. https://kievvlast.com.ua/news/90_iz_1600_km_obshhej_protjazhennosti_dorog_v_kieve_nuzhdajutsja_v_remonte__klichko " Новости “90% из 1600 км общей протяженности дорог в Киеве нуждаются в ремонте”, - Кличко" По другим данным в городе около 2000 км дорог. Если верить этим песням, то минимум половина дорог у нас ровные, без ям, трещин и езда по ним не сопровождается ударами и грохотом. Верить этому? Можно. А можно просто поездить по городу. И, скажем, ощутить на свежесделанной набережной люки ниже уровня асфальта. Или гребенку на других "отремонтированных" участках.