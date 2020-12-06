Люди після періоду банкопаду в 2014-2015 хочуть просто і надійно отримувати пасивний дохід, каже експерт.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 00:09
У що найчастіше інвестують українці - ICU
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У що найчастіше інвестують українці - ICU.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 00:09
З валютними облігаціями комісія у 25 доларів за кожну операцію у них. Дрібним вкладникам - не вигідно.
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