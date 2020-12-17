Ад, в котором мы живем.
Все религии говорят о Боге. Некоторые из них говорят о рае и аде. Атеисты не верят ни в Бога, ни в существование рая и ада. Все это вопросы веры или неверия или отрицания веры. Точно так же можно верить или не верить в ангелов и демонов, в существование загробной жизни, в реинкарнацию и прочие подобные вещи. Но каждый человек носит в себе своих демонов и ангелов, в душе каждого идет ежеминутная борьба добра и зла, света и тьмы, ангелов и демонов, и неважно, осознаем мы эту борьбу или нет, она идет постоянно. Мы сами определяем по какую сторону баррикады нам стоять. Но и тут мы очень часто зависим не только от наших ангелов и демонов, но и от внешних обстоятельств. В тоталитарных режимах наши внутренние демоны побеждают наших внутренних ангелов, ведь инстинкт самосохранения один из самых сильных в природе, тем более, когда к нему добавляется страх угрозы жизни и здоровью наших близких. Тоталитарные режимы всегда возможны, это как внутренняя болезнь, которая спит, но всегда просыпается, когда иммунитет ослаблен. Но даже и при демократических режимах часто бывают ситуации, которые заставляют человека выбирать между желанием жить и сохранить жизнь своим любимым и близким и необходимостью совершить подлость, предательство или самому стать палачом и отнимать жизни у других людей, себе подобных. Вот поэтому наша реальность всегда многомерна, иллюзорна, обманчива, многовариантна, таит в себе массу возможностей, как светлых, так и темных. В мире, а не только в нашей душе, постоянно идет борьба светлых и темных сил, эта борьба во внешнем мире имеет природу нашей внутренней сущности. Если человек темен, он миру несет тьму, если светел, несет свет. Чем больше у человека влияния или власти, тем больше он влияет своим светом или тьмой на окружающий мир, на нашу с вами жизнь. И в этом смысле своих внутренних демонов он выпускает в мир, а когда демонов очень много, они очень влиятельны и с каждым днем становятся все влиятельнее и выпускают из заточенных темниц других людей каждый раз все новых демонов, наша жизнь превращается в ад. Я хочу сказать, что ад постоянно существует в нашем реальном, а не загробном мире, он может спать, а может просыпаться, как просыпается внутренняя болезнь, но он постоянно существует. За внешней оболочкой мира, за всеми его радостями, за внешними красотами природы, благородными помыслами и делами человека, за любовью к женщине, детям и родителям, за дружбой и самопожертвованием, за прекрасными произведениями искусства, за всем этим постоянно таится ад, который в любую минуту может проснуться и вторгнуться в этот внешний реальный мир и полностью его разрушить и даже уничтожить. Это нужно осознавать и понимать. Все эти войны, все подлости мира, все пытки и насильственные смерти есть не что иное как проявление ада. Я сам люблю жизнь, люблю ею наслаждаться. Природа, живопись, музыка, литература, философия, архитектура, наука, история, любовь, все это дает наслаждение жизнью. Радость жизни вот главный ее смысл. Смысл жизни в самой жизни. Жизнь должна быть счастливой и радостной. Но как часто она не бывает такой. Войны, болезни, нищета, несправедливость, голод, сила неправедных терзают ее. Люди должны радоваться жизни, малейшему лучику солнца в хмуром дне, улыбке ребенка при взгляде на мать, пушистому котенку, который просится на руки, золотым листьям за окном, синему небу и безмятежному морю. Все так. Но помнить об аде и по возможности противостоять ему. Бороться со своими внутренними демонами, разбираться в том, кто приходит к власти и что стоит за лозунгами, пропагандой, программой и действиями власть имущих, пытаться предвидеть последствия от своих действий и убеждений и действий и убеждений окружающих, особенно это касается действий и убеждений правителей. Украина в этом смысле очень несчастная страна, как, впрочем, и Россия. У нее наверху демон, который принимает обличья Зеленского, Порошенко, Януковича, Ющенко, Кучмы, Кравчука, но суть от этого не меняется. Народ темен, забит, своекорыстен, подл и жаден, ничему не учится, поэтому этот демон и дальше будет править, только менять обличья. Та же ситуация и с народом, и с демоном в России. Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Черненко, Андропов, Горбачев, Ельцин, Путин это все обличья одного и того же демона. Народ так же темен, подл и жаден. И так же в России будет править этот демон только под другим именем. А это значит, что и в Украине, и в России ад продолжается, даже, если он на время засыпает. Проснуться снова он может в любую минуту.