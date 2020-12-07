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Кулеба назвав три пріоритети для зовнішньої економіки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 гру, 2020 08:10
Пропонуємо до обговорення:
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав три пріоритетні завдання для зовнішньої української економіки на наступні 10 років.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 08:11
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