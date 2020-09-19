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Облгази, які включали у платіжки
на газ “коефіцієнти”,...

Облгази, які включали у платіжки на газ “коефіцієнти”,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:04

Облгази, які включали у платіжки на газ “коефіцієнти”,...

Пропонуємо до обговорення:
Близько половини облгазів продовжують включати у платіжки на газ великі нарахування, так звані “коефіцієнти”.

Дивися повний текст Облгази, які включали у платіжки на газ “коефіцієнти”, продовжують це робити - представник “Нафтогазу”.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:04

Ця афера триває роками. Ганьба Антимонопольному кабінету. Бариги та мародери фірташа деруть за коеф-ти , а держава - імпотент. Як Верховну Раду розпустити у 2019- так знайши зе аргументи , а тут суди роками тривають і невідомо, коли закінчаться ...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:08

Охренітельна ситуація. Облгази як можуть так грабують громадян. Ну потім може вернуть гроші, а може і ні. В суд хрін подаш, збір вищий і час вирішення питання захмарний. Держава положила на все один прибор.
Питання для чого платити податки в такій державі???
Українець
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:11

  maxprofit написав:Ця афера триває роками. Ганьба Антимонопольному кабінету. Бариги та мародери фірташа деруть за коеф-ти , а держава - імпотент. Як Верховну Раду розпустити у 2019- так знайши зе аргументи , а тут суди роками тривають і невідомо, коли закінчаться ...

Не "держава", а "граждане": кто-то, вон, на форуме бубнит, кто-то просто платит -- вместо банального обращения в суд.
Хотя есть и нормальные люди: тот же Пасхалов -- не "забоялся" и поступил как настоящий гражданин европейского государства...
_hunter
 
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