RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Облгази, які включали у платіжки
на газ “коефіцієнти”,...

Облгази, які включали у платіжки на газ “коефіцієнти”,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:04

Облгази, які включали у платіжки на газ “коефіцієнти”,...

Пропонуємо до обговорення:
Близько половини облгазів продовжують включати у платіжки на газ великі нарахування, так звані “коефіцієнти”.

Дивися повний текст Облгази, які включали у платіжки на газ “коефіцієнти”, продовжують це робити - представник “Нафтогазу”.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91713
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:04

Ця афера триває роками. Ганьба Антимонопольному кабінету. Бариги та мародери фірташа деруть за коеф-ти , а держава - імпотент. Як Верховну Раду розпустити у 2019- так знайши зе аргументи , а тут суди роками тривають і невідомо, коли закінчаться ...
maxprofit
 
Повідомлень: 1044
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1176 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:08

Охренітельна ситуація. Облгази як можуть так грабують громадян. Ну потім може вернуть гроші, а може і ні. В суд хрін подаш, збір вищий і час вирішення питання захмарний. Держава положила на все один прибор.
Питання для чого платити податки в такій державі???
Українець
 
Повідомлень: 73
З нами з: 19.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:11

  maxprofit написав:Ця афера триває роками. Ганьба Антимонопольному кабінету. Бариги та мародери фірташа деруть за коеф-ти , а держава - імпотент. Як Верховну Раду розпустити у 2019- так знайши зе аргументи , а тут суди роками тривають і невідомо, коли закінчаться ...

Не "держава", а "граждане": кто-то, вон, на форуме бубнит, кто-то просто платит -- вместо банального обращения в суд.
Хотя есть и нормальные люди: тот же Пасхалов -- не "забоялся" и поступил как настоящий гражданин европейского государства...
_hunter
 
Повідомлень: 3237
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:49

  _hunter написав:
  maxprofit написав:Ця афера триває роками. Ганьба Антимонопольному кабінету. Бариги та мародери фірташа деруть за коеф-ти , а держава - імпотент. Як Верховну Раду розпустити у 2019- так знайши зе аргументи , а тут суди роками тривають і невідомо, коли закінчаться ...

Не "держава", а "граждане": кто-то, вон, на форуме бубнит, кто-то просто платит -- вместо банального обращения в суд.
Хотя есть и нормальные люди: тот же Пасхалов -- не "забоялся" и поступил как настоящий гражданин европейского государства...

если бы ыло "банальное " обращение в суд то то и не было бы грабежа..
Но мы не в северной америке живем..и в суд без денег-как о стену плача головой.
IgorZ
 
Повідомлень: 24
З нами з: 14.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:13

А де ж НКРЕКП ? Реакції жодної на невиконання її постанов. Облгази продовжують пограбування населення, яке перед ними безсильне. Судитися, накладати штрафи, позбавляти ліцензії, це обов'язок НКРЕКП, а не громадян, яких вже виснажили до кісток.
airspace19
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:50

Re: Облгази, які включали у платіжки на газ “коефіцієнти”,..

  airspace19 написав:А де ж НКРЕКП ? Реакції жодної на невиконання її постанов. Облгази продовжують пограбування населення, яке перед ними безсильне. Судитися, накладати штрафи, позбавляти ліцензії, це обов'язок НКРЕКП, а не громадян, яких вже виснажили до кісток.

Все просто пишите обращение гражданина в НКРЕКП с обоснованием. Они ответят, что Облгаз на их запрос не дал никакого ответа. :wink:
Регулятор нужен только для того чтобы тарифы повышать до цинически обоснованных.
  maxprofit написав:Ця афера триває роками. Ганьба Антимонопольному кабінету. Бариги та мародери фірташа деруть за коеф-ти , а держава - імпотент. Як Верховну Раду розпустити у 2019- так знайши зе аргументи , а тут суди роками тривають і невідомо, коли закінчаться ...

Думать что депутаты после подсчета последнего бюллетеня работают на вас пересичных конечно не преступление, но они работают на себя. Но до понимания подобного нужно еще дозреть. Видно еще рано.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10324
З нами з: 03.11.08
Подякував: 777 раз.
Подякували: 2281 раз.
 
Профіль
1
6
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 08 гру, 2020 09:44
30 2656
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 гру, 2020 16:19
_hunter
Облгази перешкоджають зміні постачальника: що робити
R2 » П'ят 06 лис, 2020 14:12
4 836
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 лис, 2020 22:18
niknik25011969
Які платіжки за газ очікувати українцям взимку
R2 » Суб 19 вер, 2020 21:06
5 587
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 вер, 2020 21:01
Тракторист

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.