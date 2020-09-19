Близько половини облгазів продовжують включати у платіжки на газ великі нарахування, так звані “коефіцієнти”.
Дивися повний текст Облгази, які включали у платіжки на газ “коефіцієнти”, продовжують це робити - представник “Нафтогазу”.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:04
Облгази, які включали у платіжки на газ “коефіцієнти”,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Облгази, які включали у платіжки на газ “коефіцієнти”, продовжують це робити - представник “Нафтогазу”.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:04
Ця афера триває роками. Ганьба Антимонопольному кабінету. Бариги та мародери фірташа деруть за коеф-ти , а держава - імпотент. Як Верховну Раду розпустити у 2019- так знайши зе аргументи , а тут суди роками тривають і невідомо, коли закінчаться ...
Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:08
Охренітельна ситуація. Облгази як можуть так грабують громадян. Ну потім може вернуть гроші, а може і ні. В суд хрін подаш, збір вищий і час вирішення питання захмарний. Держава положила на все один прибор.
Питання для чого платити податки в такій державі???
Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:11
Не "держава", а "граждане": кто-то, вон, на форуме бубнит, кто-то просто платит -- вместо банального обращения в суд.
Хотя есть и нормальные люди: тот же Пасхалов -- не "забоялся" и поступил как настоящий гражданин европейского государства...
Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:49
если бы ыло "банальное " обращение в суд то то и не было бы грабежа..
Но мы не в северной америке живем..и в суд без денег-как о стену плача головой.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:13
А де ж НКРЕКП ? Реакції жодної на невиконання її постанов. Облгази продовжують пограбування населення, яке перед ними безсильне. Судитися, накладати штрафи, позбавляти ліцензії, це обов'язок НКРЕКП, а не громадян, яких вже виснажили до кісток.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:50
Re: Облгази, які включали у платіжки на газ “коефіцієнти”,..
Все просто пишите обращение гражданина в НКРЕКП с обоснованием. Они ответят, что Облгаз на их запрос не дал никакого ответа.
Регулятор нужен только для того чтобы тарифы повышать до цинически обоснованных.
Думать что депутаты после подсчета последнего бюллетеня работают на вас пересичных конечно не преступление, но они работают на себя. Но до понимания подобного нужно еще дозреть. Видно еще рано.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:58
Ну так це ж ринок газу - не подобається ціна змінюйте постачальника на вигіднішого і все, в чому проблема. Я от до Нафтогазу ще в вересні підключився, а сусіди платять дорожче. Потрібно не сидіти на одному місці, а діяти.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:07
Ну да, рынок газа.
Облгазы Фирташа через суд оспаривают запрет делать доначисления в платежках за газ
Суд обязал НКРЭКУ компенсировать облгазу Фирташа 590 млн грн ($21,7 млн) в тарифах на газ
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:31
Мы не платим, но когда сдаем показания в горгаз, то оператор сообщает цену за месяц на кубометр и добавляет, а коэффициент столько-то. Мол, кто считает нужным, платите. Некоторые платят, я знаю.
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