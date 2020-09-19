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Облгази, які включали у платіжки
на газ “коефіцієнти”,...

Облгази, які включали у платіжки на газ “коефіцієнти”,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:22

Перейшли від Лубнигаз до Нафтогазу де ціна нижча на 2,2грн/куб.м.газа.Так Лубнигаз жаба задавила і почали пресувати : то лічильник міняйте за свої кошти,то проект старий,зробіть новий,а іноді вимальовують борги неіснуючі і відрізають......А АМК руки вмиває
olegmih30
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:35

Меняю поставщика НиколаевГаз на Нафтогаз , НиколаевГаз требует оплаты коофициента ,без этого не передаст документы.
chipakoleg
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:10

У нас Сумыгаз збут ,тоже применяет коэффициенты приведения газа до стандартных условий. Но,я лично не плачу за такие коэффициенты ,ещё из 2014года. Так,как за эти коэффициенты берет и Сумыгаз и Сумыгаз- збут. То есть, каждый из нас платит Фирташу дважды, ни за что. У меня,тоже стоит долг за эти коэффициенты, но пусть Сумыгаз збут ,сам подаёт на меня в суд. Но,этого они не сделают, так как это не законно . То,есть платите за газ по счётчику и у вас будет всё хорошо. И ничего они,эти Газ збуты не сделают. вам потребители газа. Ну,а если Вы хотите поддерживать Фирташа и его Облгазы и Газ забыты,то и дальше платите ему дань просто так.
yuriy_chupahov
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:49

Re: Облгази, які включали у платіжки на газ “коефіцієнти”,..

парни ,если вам копейки значат-брызните к кобелю в нафтогаз..или западло на кидалове..
но гарантй нет что будет всегда так..
да не грохнуть то можно кого угодно..
IgorZ
 
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  #<12
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