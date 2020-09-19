Облгази, які включали у платіжки на газ “коефіцієнти”,...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:22
Перейшли від Лубнигаз до Нафтогазу де ціна нижча на 2,2грн/куб.м.газа.Так Лубнигаз жаба задавила і почали пресувати : то лічильник міняйте за свої кошти,то проект старий,зробіть новий,а іноді вимальовують борги неіснуючі і відрізають......А АМК руки вмиває
Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:35
Меняю поставщика НиколаевГаз на Нафтогаз , НиколаевГаз требует оплаты коофициента ,без этого не передаст документы.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:10
У нас Сумыгаз збут ,тоже применяет коэффициенты приведения газа до стандартных условий. Но,я лично не плачу за такие коэффициенты ,ещё из 2014года. Так,как за эти коэффициенты берет и Сумыгаз и Сумыгаз- збут. То есть, каждый из нас платит Фирташу дважды, ни за что. У меня,тоже стоит долг за эти коэффициенты, но пусть Сумыгаз збут ,сам подаёт на меня в суд. Но,этого они не сделают, так как это не законно . То,есть платите за газ по счётчику и у вас будет всё хорошо. И ничего они,эти Газ збуты не сделают. вам потребители газа. Ну,а если Вы хотите поддерживать Фирташа и его Облгазы и Газ забыты,то и дальше платите ему дань просто так.
Додано: Суб 19 гру, 2020 10:28
Хотел перейти к Нефтегаз так с долгами не принимают,а в долг заложены коэфициенты и как их неплатить если хочешь уйти от фирташа?
Додано: Суб 19 гру, 2020 11:45
харьковгазсбыт по прежнему проводит начисление. Я передал 6 м куб. а оказалось 6,6 м А в колцентре ответили что и дальше будет так
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