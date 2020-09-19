Облгази, які включали у платіжки на газ “коефіцієнти”,...

Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:10

У нас Сумыгаз збут ,тоже применяет коэффициенты приведения газа до стандартных условий. Но,я лично не плачу за такие коэффициенты ,ещё из 2014года. Так,как за эти коэффициенты берет и Сумыгаз и Сумыгаз- збут. То есть, каждый из нас платит Фирташу дважды, ни за что. У меня,тоже стоит долг за эти коэффициенты, но пусть Сумыгаз збут ,сам подаёт на меня в суд. Но,этого они не сделают, так как это не законно . То,есть платите за газ по счётчику и у вас будет всё хорошо. И ничего они,эти Газ збуты не сделают. вам потребители газа. Ну,а если Вы хотите поддерживать Фирташа и его Облгазы и Газ забыты,то и дальше платите ему дань просто так.