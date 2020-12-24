RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Облгази, які включали у платіжки
на газ “коефіцієнти”,...

Облгази, які включали у платіжки на газ “коефіцієнти”,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:22

Перейшли від Лубнигаз до Нафтогазу де ціна нижча на 2,2грн/куб.м.газа.Так Лубнигаз жаба задавила і почали пресувати : то лічильник міняйте за свої кошти,то проект старий,зробіть новий,а іноді вимальовують борги неіснуючі і відрізають......А АМК руки вмиває
olegmih30
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:35

Меняю поставщика НиколаевГаз на Нафтогаз , НиколаевГаз требует оплаты коофициента ,без этого не передаст документы.
chipakoleg
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:10

У нас Сумыгаз збут ,тоже применяет коэффициенты приведения газа до стандартных условий. Но,я лично не плачу за такие коэффициенты ,ещё из 2014года. Так,как за эти коэффициенты берет и Сумыгаз и Сумыгаз- збут. То есть, каждый из нас платит Фирташу дважды, ни за что. У меня,тоже стоит долг за эти коэффициенты, но пусть Сумыгаз збут ,сам подаёт на меня в суд. Но,этого они не сделают, так как это не законно . То,есть платите за газ по счётчику и у вас будет всё хорошо. И ничего они,эти Газ збуты не сделают. вам потребители газа. Ну,а если Вы хотите поддерживать Фирташа и его Облгазы и Газ забыты,то и дальше платите ему дань просто так.
yuriy_chupahov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 10:28

Хотел перейти к Нефтегаз так с долгами не принимают,а в долг заложены коэфициенты и как их неплатить если хочешь уйти от фирташа?
sasanaumenko91
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 11:35

Какой вообще смысл платить за газ при такой цене?
N0mad
Аватар користувача
 
Повідомлень: 456
З нами з: 27.12.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 11:45

харьковгазсбыт по прежнему проводит начисление. Я передал 6 м куб. а оказалось 6,6 м А в колцентре ответили что и дальше будет так
samsung8119113
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 26.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:58

  N0mad написав:Какой вообще смысл платить за газ при такой цене?

Так никто ж не заставляет -- это не ЦО, где других вариантов и нет. Тут все проще: газ не нужен -- отключаемся.
_hunter
 
Повідомлень: 3581
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:41

  sasanaumenko91 написав:Хотел перейти к Нефтегаз так с долгами не принимают,а в долг заложены коэфициенты и как их неплатить если хочешь уйти от фирташа?

Нафтогаз приймає і з боргом. Я не знаю який у вас там борг, але якщо це тільки борг, який утворився через їх коефіцієнти, то Нафтогаз приймає без проблем!
far.pp.ua/banks/deposits.html — ставки по депозитам у всіх банках України!
Webracer
 
Повідомлень: 1670
З нами з: 02.09.12
Подякував: 177 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:42

  samsung8119113 написав:харьковгазсбыт по прежнему проводит начисление. Я передал 6 м куб. а оказалось 6,6 м А в колцентре ответили что и дальше будет так

Платіть лише за 6. А ще краще перейдіть до Нафтогаза або іншого постачальника з нормальною ціною.
far.pp.ua/banks/deposits.html — ставки по депозитам у всіх банках України!
Webracer
 
Повідомлень: 1670
З нами з: 02.09.12
Подякував: 177 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], moveton і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Облгази у 14 областях знизили тарифи на розподіл газу
R2 » Вів 19 січ, 2021 13:49
5 309
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 січ, 2021 14:54
Scotch
Як зменшити платіжки за газ: Кабмін розробив два варіанти
R2 » Вів 12 січ, 2021 11:07
4 338
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 січ, 2021 14:42
smromko
Антимонопольники оштрафували облгази Фірташа на 380...
R2 » Чет 24 гру, 2020 19:43
4 456
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 гру, 2020 19:45
zelenko_mv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1753)
20.01.2021 20:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.