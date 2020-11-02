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Влада одразу 10 штатів
звинуватила Google в...

Влада одразу 10 штатів звинуватила Google в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:16

Влада одразу 10 штатів звинуватила Google в...

Пропонуємо до обговорення:
Група американських штатів на чолі з Техасом звинуватила корпорацію Google в порушеннях антимонопольного законодавства, в тому числі в домовленостях з компанією Facebook, які нібито перешкоджають чесній конкуренції.

Дивися повний текст Влада одразу 10 штатів звинуватила Google в антимонопольній змові з Facebook.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:16

Мдя "журналисти". "Антимонопольний сговор"(с) - це перл явно по Фройду.
sergiykopyl
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