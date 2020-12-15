Лідерську позицію на ринку нових легкових автомобілів на електротязі зайняли відразу дві моделі.
Дивися повний текст ТОП-10 найпопулярніших електромобілів в Україні.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:56
ТОП-10 найпопулярніших електромобілів в Україні
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Дивися повний текст ТОП-10 найпопулярніших електромобілів в Україні.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:56
То якась неправильна статистика :), я тільки у Львові за цей рік бачив не менше 14 нових Tesla Model 3. Це, звичайно, згрубша, але в межах країни точно було більше 14. Чи всі давно перейшли на потопельників?
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