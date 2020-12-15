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ТОП-10 найпопулярніших
електромобілів в Україні

ТОП-10 найпопулярніших електромобілів в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:56

ТОП-10 найпопулярніших електромобілів в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Лідерську позицію на ринку нових легкових автомобілів на електротязі зайняли відразу дві моделі.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:56

То якась неправильна статистика :), я тільки у Львові за цей рік бачив не менше 14 нових Tesla Model 3. Це, звичайно, згрубша, але в межах країни точно було більше 14. Чи всі давно перейшли на потопельників?
volodymyr_tytar2016
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:58

а говорят кризис кризис денег нет ...
yama
 
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