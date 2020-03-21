RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мережу магазинів електроніки
"покарали" на 173 млн грн...

Мережу магазинів електроніки "покарали" на 173 млн грн...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:36

Мережу магазинів електроніки "покарали" на 173 млн грн...

Пропонуємо до обговорення:
Головне слідче управління Державної фіскальної служби (УКРІНФОРМ) зупинило в столиці роботу незаконної схеми з продажу побутової техніки і електроніки. В рамках слідчих дій правоохоронці вилучили матеріально-товарних цінностей на 173 млн грн.

Дивися повний текст Мережу магазинів електроніки \"покарали\" на 173 млн грн за використання схеми з ФОПами.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91712
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:36

Вот с этими и надо бороться - на Майдане сейчас как раз не они, а мелкие реально пытающиеся выжить.
AriMax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:09

ФОПи, які вийшли на "майдан" інакше як шлунками назвати не можна. Тусовку ту зігнало взагалі ОПЗЖ ...)
mvi
 
Повідомлень: 190
З нами з: 07.11.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві шахраї організували мережу call-центрів, через...
R2 » П'ят 07 сер, 2020 13:36
5 528
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 сер, 2020 15:47
LutsMan
Порушників правил паркування у Києві покарали вже на 7...
R2 » Сер 01 кві, 2020 19:19
1 301
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 кві, 2020 19:19
sermezhev
Xiaomi відкрила свої 1800 магазинів по всьому Китаю
R2 » П'ят 20 бер, 2020 01:50
4 571
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 бер, 2020 04:04
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21532)
18.12.2020 12:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.