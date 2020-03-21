|
|
|
Мережу магазинів електроніки "покарали" на 173 млн грн...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:36
Пропонуємо до обговорення:
Головне слідче управління Державної фіскальної служби (УКРІНФОРМ) зупинило в столиці роботу незаконної схеми з продажу побутової техніки і електроніки. В рамках слідчих дій правоохоронці вилучили матеріально-товарних цінностей на 173 млн грн.
Дивися повний текст Мережу магазинів електроніки \"покарали\" на 173 млн грн за використання схеми з ФОПами
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91713
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:36
Вот с этими и надо бороться - на Майдане сейчас как раз не они, а мелкие реально пытающиеся выжить.
-
AriMax
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:09
ФОПи, які вийшли на "майдан" інакше як шлунками назвати не можна. Тусовку ту зігнало взагалі ОПЗЖ ...)
-
mvi
-
-
- Повідомлень: 190
- З нами з: 07.11.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:33
Давно пора.
-
panzershreck1921
-
-
- Повідомлень: 57
- З нами з: 28.09.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:35
AriMax
На майдане реальных фопов %10. Остальные - либо платные проститутки, либо вот такие фиктивные, работающие на большой бизнес.
-
panzershreck1921
-
-
- Повідомлень: 57
- З нами з: 28.09.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|