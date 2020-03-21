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Мережу магазинів електроніки "покарали" на 173 млн грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:36
Пропонуємо до обговорення:
Головне слідче управління Державної фіскальної служби (УКРІНФОРМ) зупинило в столиці роботу незаконної схеми з продажу побутової техніки і електроніки. В рамках слідчих дій правоохоронці вилучили матеріально-товарних цінностей на 173 млн грн.
Дивися повний текст Мережу магазинів електроніки \"покарали\" на 173 млн грн за використання схеми з ФОПами
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R2
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:36
Вот с этими и надо бороться - на Майдане сейчас как раз не они, а мелкие реально пытающиеся выжить.
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AriMax
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:09
ФОПи, які вийшли на "майдан" інакше як шлунками назвати не можна. Тусовку ту зігнало взагалі ОПЗЖ ...)
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mvi
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:33
Давно пора.
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panzershreck1921
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:35
AriMax
На майдане реальных фопов %10. Остальные - либо платные проститутки, либо вот такие фиктивные, работающие на большой бизнес.
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panzershreck1921
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:01
Шлёпнули сетку типа АЛЛО. Интересно Цитрус будут плющить?
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Ratatui
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:15
mvi написав:
ФОПи, які вийшли на "майдан" інакше як шлунками назвати не можна. Тусовку ту зігнало взагалі ОПЗЖ ...)
Все кто в теме знают, что Доротич близок к Европейской солидарности. Достаточно погуглить эту тему.
Но в принципе неважно кто попутно поддерживает мелких ФОПов хоть Нацкорпус, хоть ЕС, хоть ОПЗЖ, всем спасибо за поддержку.
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freeze
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:16
panzershreck1921 написав:
На майдане реальных фопов %10. Остальные - либо платные проститутки, либо вот такие фиктивные, работающие на большой бизнес.
платные проститутки были, когда 10-20 чел выходило митинговать за введение кассовых аппаратов, за увеличение налогов и импорт только для избранных. А сейчас какраз похоже на реальных фопов.
Востаннє редагувалось Амвросий
в П'ят 18 гру, 2020 14:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:18
Ratatui написав:
Шлёпнули сетку типа АЛЛО. Интересно Цитрус будут плющить?
Блогер Плинский опубликовал скандальное расследование, о том, что сеть Алло нарегало себе сотни фиктивных ФОПов, причём так обнаглели, что зарегистрировали их по одному номеру телефона, о чём и выдал Youcontrol.
Вообще все эти борзые сети, уклоняющиеся от налогообложения давно пора прищучить, берега от наглости и безнаказанности потеряли.
Востаннє редагувалось freeze
в П'ят 18 гру, 2020 14:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:25
freeze написав: Ratatui написав:
Шлёпнули сетку типа АЛЛО. Интересно Цитрус будут плющить?
Шлёпнули потому что блогер Плинский опубликовал скандальное расследование, о том, что сеть Алло нарегало себе сотни фиктивных ФОПов, причём так обнаглели, что зарегистрировали их по одному номеру телефона, о чём и выдал Youcontrol.
ДПС не могло уже увильнуть из-за резонанса
Вообще все эти борзые сети, уклоняющиеся от налогообложения давно пора прищучить, берега от наглости и безнаказанности потеряли.
Ждём на Грушевского палатки с логотипом "АЛЛО"
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Мизантрóп
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