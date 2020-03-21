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Мережу магазинів електроніки
"покарали" на 173 млн грн...

Мережу магазинів електроніки "покарали" на 173 млн грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:36

Мережу магазинів електроніки "покарали" на 173 млн грн...

Пропонуємо до обговорення:
Головне слідче управління Державної фіскальної служби (УКРІНФОРМ) зупинило в столиці роботу незаконної схеми з продажу побутової техніки і електроніки. В рамках слідчих дій правоохоронці вилучили матеріально-товарних цінностей на 173 млн грн.

Дивися повний текст Мережу магазинів електроніки \"покарали\" на 173 млн грн за використання схеми з ФОПами.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:36

Вот с этими и надо бороться - на Майдане сейчас как раз не они, а мелкие реально пытающиеся выжить.
AriMax
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:09

ФОПи, які вийшли на "майдан" інакше як шлунками назвати не можна. Тусовку ту зігнало взагалі ОПЗЖ ...)
mvi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:33

Давно пора.
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:35

AriMax
На майдане реальных фопов %10. Остальные - либо платные проститутки, либо вот такие фиктивные, работающие на большой бизнес.
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:01

Шлёпнули сетку типа АЛЛО. Интересно Цитрус будут плющить?
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:15

  mvi написав:ФОПи, які вийшли на "майдан" інакше як шлунками назвати не можна. Тусовку ту зігнало взагалі ОПЗЖ ...)


Все кто в теме знают, что Доротич близок к Европейской солидарности. Достаточно погуглить эту тему.
Но в принципе неважно кто попутно поддерживает мелких ФОПов хоть Нацкорпус, хоть ЕС, хоть ОПЗЖ, всем спасибо за поддержку. :wink:
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:16

  panzershreck1921 написав:На майдане реальных фопов %10. Остальные - либо платные проститутки, либо вот такие фиктивные, работающие на большой бизнес.


платные проститутки были, когда 10-20 чел выходило митинговать за введение кассовых аппаратов, за увеличение налогов и импорт только для избранных. А сейчас какраз похоже на реальных фопов.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 18 гру, 2020 14:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:18

  Ratatui написав:Шлёпнули сетку типа АЛЛО. Интересно Цитрус будут плющить?


Блогер Плинский опубликовал скандальное расследование, о том, что сеть Алло нарегало себе сотни фиктивных ФОПов, причём так обнаглели, что зарегистрировали их по одному номеру телефона, о чём и выдал Youcontrol.

Вообще все эти борзые сети, уклоняющиеся от налогообложения давно пора прищучить, берега от наглости и безнаказанности потеряли. :mrgreen:
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 18 гру, 2020 14:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:25

  freeze написав:
  Ratatui написав:Шлёпнули сетку типа АЛЛО. Интересно Цитрус будут плющить?


Шлёпнули потому что блогер Плинский опубликовал скандальное расследование, о том, что сеть Алло нарегало себе сотни фиктивных ФОПов, причём так обнаглели, что зарегистрировали их по одному номеру телефона, о чём и выдал Youcontrol.
ДПС не могло уже увильнуть из-за резонанса :wink:
Вообще все эти борзые сети, уклоняющиеся от налогообложения давно пора прищучить, берега от наглости и безнаказанности потеряли. :mrgreen:
Ждём на Грушевского палатки с логотипом "АЛЛО"
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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