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Мережу магазинів електроніки "покарали" на 173 млн грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:28
freeze написав:
Вообще все эти борзые сети, уклоняющиеся от налогообложения давно пора прищучить, берега от наглости и безнаказанности потеряли.
чем больше предложений, тем ниже цены, больше выбор и выше качество продукции. Главное чтобы не наглели и не лоббировали себе преференции через законы, вводя пошлины и ограничения на импорт. Мелкие фопы такое физически не потянут, а вот крупные сети могут.
Востаннє редагувалось Амвросий
в П'ят 18 гру, 2020 14:30, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:29
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:32
Ещё бы Фокстрот шлёпнули, за мелкую бытовую технику, которую шлёт через свой интернет-магазин с сертификатами соответствия таёжного союза и без чеков.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:28
розетку наказать не позволило бы посольство США. Значит кто-то другой.
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