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Мережу магазинів електроніки
"покарали" на 173 млн грн...

Мережу магазинів електроніки "покарали" на 173 млн грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:28

  freeze написав:Вообще все эти борзые сети, уклоняющиеся от налогообложения давно пора прищучить, берега от наглости и безнаказанности потеряли. :mrgreen:


чем больше предложений, тем ниже цены, больше выбор и выше качество продукции. Главное чтобы не наглели и не лоббировали себе преференции через законы, вводя пошлины и ограничения на импорт. Мелкие фопы такое физически не потянут, а вот крупные сети могут.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 18 гру, 2020 14:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:32

Re: Мережу магазинів електроніки

Ещё бы Фокстрот шлёпнули, за мелкую бытовую технику, которую шлёт через свой интернет-магазин с сертификатами соответствия таёжного союза и без чеков.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:28

розетку наказать не позволило бы посольство США. Значит кто-то другой.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:24

Чтобы таких ситуаций не было, нужно отменять грабительские налоги...
Delta7
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:29

  Delta7 написав:Чтобы таких ситуаций не было, нужно отменять грабительские налоги...


В чём грабеж? В 1500 -2000 грн в месяц при перевороте нескольких лямов баксов за месяц на 7м километре?
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:38

  Ratatui написав:В чём грабеж? В 1500 -2000 грн в месяц при перевороте нескольких лямов баксов за месяц на 7м километре?


2000 грн - это при обороте 5-10 тыс грн/мес. При обороте в несколько миллионов долларов уже совсем другие цифры и другое оформление будет. Это уже не фопы.

Для фопа оборот максимум 250 тыс долларов. Из них 12.5 тыс долларов налог. Плюс ЕСВ.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 18 гру, 2020 19:42, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:41

  Амвросий написав:
  Ratatui написав:В чём грабеж? В 1500 -2000 грн в месяц при перевороте нескольких лямов баксов за месяц на 7м километре?


2000 грн - это при обороте 10 тыс грн/мес. При обороте в несколько миллионов, уже совсем другие цифры и другое оформление будет.


Так то то и оно. Что волна против кассовых из-за чего? Да из-за того . Что придёт весна( не та про которую все подумали) и сразу станет видно кто где какал и какой оборот товара на самом деле.

Сейчас все косят под дурака и рассказывают , что продают на 3 рубля.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:45

Re: Мережу магазинів електроніки "покарали" на 173 млн грн..

Ratatui написав:
  Delta7 написав:Чтобы таких ситуаций не было, нужно отменять грабительские налоги...


В чём грабеж? В 1500 -2000 грн в месяц при перевороте нескольких лямов баксов за месяц на 7м километре?


Я извиняюсь, но вы настолько далеки от темы 7 километра ))))
Вы сами то хоть физически представляете объем товара на несколько лямов долларов, тем более того дешёвого китайского на 7 км.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:46

  Ratatui написав:Сейчас все косят под дурака и рассказывают , что продают на 3 рубля.


Это байки. В реальности у обычных фопов обороты весьма скромные. Нередко чистый доход ниже, чем зарплаты наёмным.

У торговцев доходы вообще мизерные. Все съедают налоги и аренда.

  Ratatui написав:Что волна против кассовых из-за чего?


из-за того, что затраты на оплату кассового аппарата (оформление и абонплата) съест и без того мизерные доходы, сделав предпринимательство полностью убыточным.
Амвросий
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