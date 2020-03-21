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Мережу магазинів електроніки "покарали" на 173 млн грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:28
freeze написав:
Вообще все эти борзые сети, уклоняющиеся от налогообложения давно пора прищучить, берега от наглости и безнаказанности потеряли.
чем больше предложений, тем ниже цены, больше выбор и выше качество продукции. Главное чтобы не наглели и не лоббировали себе преференции через законы, вводя пошлины и ограничения на импорт. Мелкие фопы такое физически не потянут, а вот крупные сети могут.
Востаннє редагувалось Амвросий
в П'ят 18 гру, 2020 14:30, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:29
Elenberg = Эльдорадо
Клуб анонимных свинорылов
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:32
Ещё бы Фокстрот шлёпнули, за мелкую бытовую технику, которую шлёт через свой интернет-магазин с сертификатами соответствия таёжного союза и без чеков.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:28
розетку наказать не позволило бы посольство США. Значит кто-то другой.
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censerus
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:24
Чтобы таких ситуаций не было, нужно отменять грабительские налоги...
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Delta7
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:29
Delta7 написав:
Чтобы таких ситуаций не было, нужно отменять грабительские налоги...
В чём грабеж? В 1500 -2000 грн в месяц при перевороте нескольких лямов баксов за месяц на 7м километре?
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Ratatui
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:38
Ratatui написав:
В чём грабеж? В 1500 -2000 грн в месяц при перевороте нескольких лямов баксов за месяц на 7м километре?
2000 грн - это при обороте 5-10 тыс грн/мес. При обороте в несколько миллионов долларов уже совсем другие цифры и другое оформление будет. Это уже не фопы.
Для фопа оборот максимум 250 тыс долларов. Из них 12.5 тыс долларов налог. Плюс ЕСВ.
Востаннє редагувалось Амвросий
в П'ят 18 гру, 2020 19:42, всього редагувалось 1 раз.
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Амвросий
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:41
Амвросий написав: Ratatui написав:
В чём грабеж? В 1500 -2000 грн в месяц при перевороте нескольких лямов баксов за месяц на 7м километре?
2000 грн - это при обороте 10 тыс грн/мес. При обороте в несколько миллионов, уже совсем другие цифры и другое оформление будет.
Так то то и оно. Что волна против кассовых из-за чего? Да из-за того . Что придёт весна( не та про которую все подумали) и сразу станет видно кто где какал и какой оборот товара на самом деле.
Сейчас все косят под дурака и рассказывают , что продают на 3 рубля.
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Ratatui
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:45
Ratatui написав: Delta7 написав:
Чтобы таких ситуаций не было, нужно отменять грабительские налоги...
В чём грабеж? В 1500 -2000 грн в месяц при перевороте нескольких лямов баксов за месяц на 7м километре?
Я извиняюсь, но вы настолько далеки от темы 7 километра ))))
Вы сами то хоть физически представляете объем товара на несколько лямов долларов, тем более того дешёвого китайского на 7 км.
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freeze
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:46
Ratatui написав:
Сейчас все косят под дурака и рассказывают , что продают на 3 рубля.
Это байки. В реальности у обычных фопов обороты весьма скромные. Нередко чистый доход ниже, чем зарплаты наёмным.
У торговцев доходы вообще мизерные. Все съедают налоги и аренда.
Ratatui написав:
Что волна против кассовых из-за чего?
из-за того, что затраты на оплату кассового аппарата (оформление и абонплата) съест и без того мизерные доходы, сделав предпринимательство полностью убыточным.
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Амвросий
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